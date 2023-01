Sondaggi politici quattro mesi dopo le elezioni: boom per Fratelli d’Italia e 5 Stelle, disastro Pd Secondo l’ultimo sondaggio politico di Demopolis, dopo le elezioni di settembre Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle hanno continuato a crescere, mentre il Pd è sprofondato verso il basso. Male anche Lega e Forza Italia.

A cura di Tommaso Coluzzi

A quattro mesi dalle elezioni del 25 settembre, i sondaggi politici danno delle indicazioni chiare sui trend di crescita – o calo – dei partiti dopo il voto. Scorrendo l'ultima rilevazione di Demopolis, infatti, di sorprese non ce ne sono. Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle sembrano sostanzialmente inarrestabili, anche se chiaramente con numeri molto diversi. Così come interminabile sembra il crollo del Partito Democratico, che da mesi perde punti ogni settimana e deve sbrigarsi a eleggere un nuovo segretario. A meno che non voglia fargli trovare le macerie di un partito anche a livello di consenso. Vediamo le percentuali.

Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle volano, crollo Pd

Secondo il Barometro Politico di Demopolis, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è il primo partito nelle intenzioni di voto: rispetto alle elezioni del 25 settembre la presidente del Consiglio e i suoi hanno guadagnato ben tre punti percentuali, salendo al 29%. A seguire c'è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che a sua volta è cresciuto del 2,4%, tornando a quota 17,8% e soprattutto staccando la concorrenza interna all'opposizione. Gli ex alleati del Partito Democratico guidato da Enrico Letta, infatti, hanno perso ben quattro punti in quattro mesi – praticamente uno al mese – e sono scivolati al 15%.

Male Lega e Terzo polo, disastro Forza Italia

Non se la passa certo meglio la Lega di Matteo Salvini, che invece perde mezzo punto in quattro mesi e scende all'8,3%. Il dato positivo è che riesce a mantenersi davanti alla coppia Azione-Italia Viva: il Terzo polo di Calenda e Renzi scivola dello 0,3% e passa al 7,5%. Va malissimo, invece, a Forza Italia di Silvio Berlusconi: meno 1,5% e giù al 6,6%. Chiude l'alleanza Verdi e Sinistra, passata al 3,2% dopo un meno 0,4%.

La fiducia in Giorgia Meloni e nel suo governo

Nello stesso sondaggio politico viene chiesto agli italiani quanta fiducia abbiano in Giorgia Meloni e nel suo governo: per la presidente del Consiglio i giudizi positivi sono il 46%, con il 39% di pareri negativi; all'esecutivo le cose vanno un pochino peggio, con un 40% di gradimento totale per il lavoro svolto finora.