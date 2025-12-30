Sondaggi politici, quali partiti guadagnano più consensi e quali crollano: la classifica di fine anno

Cala il centrodestra, con FdI al 29,7% e Forza Italia all’8,4%. Stabile la Lega. Giù anche il Pd, al 21,6%. Meglio M5s e Avs. Ecco la media dei sondaggi di Termometro politico con le rilevazioni di 4 istituti (Swg, Lab2101, Emg, Youtrend) realizzate nell’ultima settimana dell’anno.

Cala il centrodestra, con Fratelli d'Italia che scende al 29,7% e Forza Italia all'8,4%. Stabile invece, la Lega. Scende anche il centrosinistra. Il Partito democratico è ancora la prima forza d'opposizione ma si attesta al 21,6%. Meglio il Movimento 5 Stelle, al 13,1%. Vediamo nel dettaglio l'ultima media dei sondaggi realizzata da Termometro politico, che mette a confronto le analisi di 4 istituti (Swg, Lab2101, Emg, Youtrend) realizzate tra il 21 e il 27 dicembre 2025.

Chi vince e chi perde a fine 2025

Come segnalano dall'istituto, complice la pausa legata alle festività natalizie, gli ultimi sondaggi dell'anno sono stati meno partecipati rispetto al solito. Dai dati raccolti siamo in grado di evincere una flessione del centrodestra, legata soprattutto all’arretramento di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il partito di Giorgia Meloni perde qualche decimo e si porta al 29,7%, mentre quello di Antonio Tajani si ferma all’8,4%. Anche la Lega assesta un leggero calo ed è data all’8,4%. Ora i due partner di governo sono nuovamente appaiati.

Sul fronte dell’opposizione, va segnalata la crescita del Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 13,1%. Si tratta di uno dei risultati migliori per Giuseppe Conte nell'ultimo anno. Manca però quello scatto che consenta ai pentastellati di recuperare i consensi necessari ad accorciare la distanza con il Partito democratico, che al momento resta la prima forza dell'opposizione com ampio stacco su tutte le altre. Nonostante i dem chiudano l'anno con qualche decimo in meno, sono l'unico partito a superare il 20%. Precisamente il Pd totalizza il 21,6%. Nota positiva per Alleanza Verdi-Sinistra, che sale al 6,4%.

Guardando al centro invece, è un buon risultato quello di Azione, che raggiunge il 3,3%, oltrepassando la soglia di sbarramento. Seguono gli altri: Italia Viva è data al 2,5%, mentre +Europa raccoglie l'1,8%.

Ecco nel dettaglio la media dei sondaggi pubblicati nell'ultima settimana del 2025: