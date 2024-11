video suggerito

Sondaggi politici, quale partito vincerebbe e quale perderebbe alle elezioni se si votasse oggi Chi vincerebbe le elezioni politiche se si andasse a votare adesso? FdI arriverebbe primo, al 29,5%. Il Pd sarebbe secondo, a 5 punti di distanza. Il M5s invece, uscirebbe indebolito. Vediamo che cos’è emerso nell’ultimo sondaggio di Euromedia Research. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giulia Casula

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chi vincerebbe le elezioni politiche se si andasse a votare adesso? Fratelli d'Italia arriverebbe primo, con il 29,5% dei consensi, seguito, a cinque punti di distanza, dal Partito democratico. Il sondaggio di Euromedia Research per Porta a Porta conferma un quadro ormai bipolare, con i principali due partiti di maggioranza e opposizione ben lontani dalle altre forze politiche (alleate e non). Vediamo che cos'è emerso.

Come vanno i partiti italiani secondo i sondaggi

Il partito di Giorgia Meloni gode di un consenso consolidato che le permetterebbe, con il 29,5% delle preferenze, di confermare il risultato ottenuto alle politiche del 2022 se si andasse al voto oggi. Anzi Fratelli d'Italia uscirebbe dalle urne rafforzata rispetto a due anni fa, con più di tre punti di vantaggio.

A essersi rafforzato è anche il Partito democratico, che si attesta al 24,2%. Il Pd rappresenta la prima forza d'opposizione del Paese e attualmente l'unica in grado di fare concorrenza a Meloni. Va detto però, che anche il distacco tra i due partiti si è ridotto – probabilmente sulla scia delle vittorie dei dem in Emilia-Romagna e in Umbria – il margine resta ancora significativo.

Leggi anche Sondaggi politici, chi vincerebbe le elezioni oggi in Italia e quale partito prenderebbe più voti

Uscirebbe indebolito invece, il Movimento 5 Stelle che attualmente convincerebbe circa l'11,5% degli elettori. Il partito si trova in una fase di riassetto della sua forma e organizzazione dopo che l'Assemblea costituente ha votato su alcune questioni fondamentali, a partire dall'eliminazione del garante Beppe Grillo. La contesa tra il comico e Giuseppe Conte però, resta ancora aperta a seguito del ricorso presentato da Grillo, che porterà gli iscritti a pronunciarsi nuovamente sui temi della Costituente.

Per quanto riguarda gli alleati di governo, non si registrano grandi variazioni negli equilibri tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Indubbiamente, gli azzurri hanno consolidato il loro consenso, che li posiziona all'8,9%, con appena lo 0,1% di distanza dal Carroccio, al 9%.

Da tempo tra i due partiti è in corso un testa a testa, che ha visto negli ultimi tempi gli azzurri stabilmente avanti sull'alleato leghista. In questi giorni hanno tenuto banco le discussioni attorno al taglio del canone Rai voluto dalla Lega rimasto fuori dal decreto fiscale collegato alla manovra, per via dell'opposizione di Forza Italia, che ha votato contro. Ora le tensioni sembrano appianate ma sarà interessante osservare che ricadute avrà sui consensi delle due forze.

Tornando ai sondaggi, Alleanza Verdi-Sinistra invece, risulta al 5,5%. I verdi dunque, perderebbero circa un punto rispetto ai risultati delle europee, quando il partito ha ottenuto il 6,7%.

Tra le altre forze politiche, in fondo alla classifica, troviamo +Europa, al 2,6%, seguita subito dopo da Azione al 2,5%, mentre Italia Viva si attesta al 2,2%. Infine, Noi Moderati allo 0,4%.