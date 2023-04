Sondaggi politici, Pd sfiora il 20% ma la crescita rallenta, nel centrodestra sale solo Forza Italia Nell’ultima media sondaggi di Bidimedia si registra un rallentamento nella crescita del Pd, che continua a salire, ma deve accontentarsi solamente di 1,3 punti in più.

A cura di Annalisa Cangemi

Bidimedia ha pubblicato ieri la media sondaggi del 16 aprile, e ancora una volta il primo partito italiano è Fratelli d'Italia, il partito della premier. Nonostante difenda senza problemi il primo posto in classifica il partito di Meloni perde consensi, cedendo 4 decimi nell'ultimo mese, calando al 29,2%. Si tratta, sottolinea Bidimedia, della quarta settimana consecutiva di calo per Fdi. La media diffusa ieri è stata calcolata prendendo in considerazione i sondaggi diffusi nelle 4 settimane precedenti al 16 aprile, confrontati con la media a 4 settimane precedente (Si considera un solo sondaggio per istituto, il più recente).

La perdita di consenso della prima forza politica italiana ha un riflesso anche sulla maggioranza di governo nel suo complesso: gli istituti demoscopici italiani registrano un lieve calo di 4 decimi per un complessivo 46,1%, ma il centrodestra si mantiene comunque a oltre 21 punti di distacco rispetto al centrosinistra.

Per quanto riguarda le altre forze della maggioranza, è in calo anche la Lega di Matteo Salvini, che perde un decimo (8,9%) mentre ne guadagna uno Forza Italia (7,1), che è in fase di riorganizzazione dopo il ricovero in ospedale del leader Silvio Berlusconi. Stabile Noi Moderati (0,9%), che non va registrare variazioni.

Per quanto riguarda le opposizioni il Partito Democratico continua ad accrescere il suo consenso: guadagna 1,3 punti, raggiungendo quasi il il 20%, al 19,8%. Il partito di Elly Schlein però sembra rallentare la sua corsa: nelle ultime 4 settimane infatti i dem portano a casa 1,3 punti, ma nelle precedenti 4 ne avevano guadagnati ben 2,4. In ogni caso il trend è positivo: si tratta dell'undicesima settimana di crescita consecutiva.

Al contrario per il M5s questa media fotografa un calo dello 0,5%: se si votasse oggi otterrebbe il 15,7%. Si tratta dell'ottava settimana consecutiva negativa per il partito di Giuseppe Conte. Solo +Europa, ora al 2,1% (-0,2), al momento ha un periodo di calo più lungo con nove performance con il segno meno consecutive. Per quanto riguarda il centrosinistra Alleanza Veri Sinistra è praticamente allo stesso punto, cioè al 3%.

Anche se il Terzo Polo ormai formalmente non esiste più, con la rottura che sembra ormai definitiva tra Renzi e Calenda, che andranno anche divisi alle prossime europee, gli istituti li hanno sondati insieme fino ad ora: l'alleanza tra Azione e Italia viva è data al 7,3%.