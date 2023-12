Sondaggi politici, Pd ai minimi dall’arrivo di Schlein e il M5s crolla: cresce il centrodestra Il Partito democratico tocca il suo risultato più basso dall’inizio della segreteria di Elly Schlein mentre il Movimento 5 stelle perde quasi un punto in due settimane: i partiti del centrodestra invece raccolgono consensi, nel complesso. È il quadro che emerge dalla Supermedia dei sondaggi di YouTrend.

A cura di Luca Pons

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Partito democratico nelle ultime due settimane ha perso pochissimi consensi, ma è quanto basta per fargli raggiungere il risultato più basso nei sondaggi da quando è sotto la guida di Elly Schlein. A rilevarlo è la supermedia di YouTrend, realizzata per Agi, che unisce i principali sondaggi politici realizzati in Italia. Allo stesso tempo, il Movimento 5 stelle ha perso quasi un punto ed è sceso sotto la soglia del 16%. In questo contesto, i partiti di centrodestra sono rimasti piuttosto stabili: situazione invariata per Fratelli d'Italia, lieve calo per Forza Italia, risultati positivi per Lega e Noi Moderati. Così aumenta il distacco tra le forze di governo e quelle dell'opposizione.

FdI è stabile, in risalita la Lega di Salvini

Fratelli d'Italia è stabile al 28,7% come primo partito in Italia. Non cambia nemmeno un decimo percentuale dall'ultima rilevazione, effettuata due settimane fa. I risultati negativi degli avversari politici, però, fanno sì che il partito di Giorgia Meloni si confermi in vetta e allarghi ancora il divario.

Periodo positivo per la Lega, che sale al 9,3% guadagnando lo 0,2%. In queste settimane Matteo Salvini ha praticamente lanciato la campagna elettorale per le europee, che lo vedrà sempre più spesso distaccarsi dagli alleati del centrodestra per cercare di aumentare i consensi al suo partito. Forza Italia invece scende al 7,5%, perdendo lo 0,3% e confermandosi il terzo partito della coalizione di governo. Noi moderati cresce parecchio e arriva all'1,3%, prendendosi lo 0,4% in più rispetto a due settimane fa.

Pd in calo, il M5s perde quasi un punto

Il Partito democratico scende al 19,2%. Si tratta solamente di un calo dello 0,1%, ma resta il fatto che è il dato più basso registrato nella supermedia di YouTrend per il Pd da quando la segretaria è Elly Schlein. Nel primo periodo alla guida del partito, infatti, Schlein aveva ottenuto una rapida salita nei sondaggi. Poi però la crescita si è fermata attorno al 20%, e in queste settimane si è visto un nuovo leggero calo.

Va peggio al Movimento 5 stelle, che perde 0,9 punti e cala al 15,6%, scendendo al di sotto della soglia del 16%. Il partito di Giuseppe Conte torna così ad allontanarsi dagli alleati-rivali del Pd e si conferma la seconda forza dell'opposizione. Tra gli altri partiti Azione di Carlo Calenda scende dal 4% al 3,8% mentre Italia viva di Matteo Renzi resta fermo al 3,1%. Lo stesso fanno +Europa, che non si muove dal 2,6%, e l'Alleanza Verdi-Sinistra al 3,1%. Ci sono poi due partiti attualmente non rappresentati in Parlamento: Italexit di Gianluigi Paragone, che scende dal 2% all'1,8%, e Unione popolare di Luigi De Magistris, che sale dall'1,2% all'1,5%.