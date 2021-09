Sondaggi politici, Meloni davanti a Salvini: Fratelli d’Italia primo partito, seguito da Lega e Pd Ad affermarlo è un’indagine di Termometro Politico: Fratelli d’Italia è la prima forza politica nel Paese, seguita dalla Lega e dal Partito democratico. Anche se di nemmeno un punto, Giorgia Meloni si porta davanti a Salvini. Ma vediamo nello specifico come si comporterebbero i cittadini se fossero chiamati oggi alle urne.

A cura di Annalisa Girardi

Fratelli d'Italia supera la Lega nei sondaggi sulle intenzioni di voto. Il partito di Giorgia Meloni, il principale all'opposizione, si conferma quindi come la prima forza politica nel Paese. Ad affermarlo è un'indagine di Termometro Politico, che vede invece il Carroccio e il Partito democratico negli altri due gradini del podio. Ma vediamo nello specifico come si comporterebbero i cittadini se fossero chiamati oggi alle urne.

Come abbiamo detto, la maggior parte sceglierebbe Fratelli d'Italia. Nello specifico, il 21,2%. Dopo due anni di continua ascesa, quindi, Meloni si presenta come leader del primo partito nel Paese. Seguita a brevissima distanza, però, dalla Lega di Matteo Salvini. Che scivola in seconda posizione con il 20,6%. A poco più di un punto percentuale di distanza, inoltre, troviamo il Partito democratico al 19,5%. La distanza tra FdI, Lega e Pd è quindi abbastanza ridotta.

Al quarto posto troviamo invece il Movimento Cinque Stelle, più o meno stabile al 15,6%, anche se nelle ultime settimane ha comunque rafforzato la sua posizione, dopo l'incoronazione di Giuseppe Conte alla presidenza. Poi, con un netto distacco, è la volta di Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi si trova ben distante dalle altre principali forze politiche nel Paese, al 6,7%.

Per quanto riguarda invece i partiti minori, il principale tra questi si rivela Azione di Carlo Calenda, che ottiene il 3% secondo le intenzioni di voto. Le altre forze politiche sarebbero tutte al di sotto della soglia di sbarramento. È ad esempio il caso di Sinistra Italiana, ferma al 2,8%. Stessa percentuale che registra anche Italia Viva di Matteo Renzi.