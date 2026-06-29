Sondaggi politici, la Lega di Salvini avanza e stacca di oltre un punto Futuro Nazionale di Vannacci
Come voterebbero gli italiani se si andasse alle urne domani? L'ultimo rapporto Human Index, che utilizza l'indicatore di convergenza tra le rilevazioni demoscopiche e il sentiment social, realizzato da Spin Factor (società leader nell'analisi dei dati e nella strategia politica e istituzionale) in collaborazione con EMG Different, ci mostra quale sarebbe l'orientamento degli elettori in questo momento, con intenzioni di voto raccolte nel mese di giugno.
Chi vincerebbe le elezioni politiche: il podio
Il primo partito sarebbe ancora Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, forza politica più votata con il 27,5%. Al secondo posto si piazzerebbe ancora il Partito Democratico di Schlein, staccato di sei punti con il 21,5%. Terzo posto del podio è ancora per il M5s, di Conte, che è dato al 13%. Secondo la rilevazione non ci sono grossi cambiamenti negli scenari politici: l'unica novità viene dalla Lega di Salvini, che dopo qualche settimana di contrazione, recupera qualche punto decimale e raggiunge il 7% nell'orientamento al voto degli italiani. Al contrario sembra essersi per il momento arrestata la crescita di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, fotografato al 5,6%.
Il consenso degli altri partiti
Rimanendo nel campo del centrodestra, dopo Fratelli d'Italia il secondo posto della coalizione è per Forza Italia di Tajani, che può contare sull'8,3% dei consensi. All'interno della maggioranza come dicevamo il Carroccio è al terzo posto. Subito dopo in classifica troviamo Alleanza Verdi e Sinistra, con il 6,2%. C'è dunque poco più di un punto a separare in questo momento i partiti di Bonelli e Fratoianni da Futuro Nazionale di Vannacci, ora al 5,6%. Segue Azione di Carlo Calenda con il 3%, poi Italia Viva di Renzi con il 2,5% e il Partito Liberal Democratico con l'1,6%.
Di cosa parlano di più gli italiani sui social
Tra gli altri temi affrontanti nel sondaggio c'è anche lo scontro Meloni-Trump, il duello a distanza che ha polarizzato le conversazioni degli italiani sui social, raccogliendo il 52,8% delle discussioni relative ai temi politici e generando da solo 3,5 milioni di interazioni: è il tema in cima sia per volume di conversazione sia per interazioni totali. A seguire si collocano Roberto Vannacci e Futuro Nazionale con il 19,1% delle conversazioni (572mila interazioni), il selfie del campo largo senza Renzi con il 16% (370mila interazioni), il dibattito sulla legge elettorale con il 2,7% (216mila interazioni) e l'accordo Usa-Iran con l'1,8% (119mila interazioni).