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Sondaggi politici, la Lega di Salvini avanza e stacca di oltre un punto Futuro Nazionale di Vannacci

È ancora aperta la sfida tra la Lega di Salvini e il partito dell’ex generale Vannacci, Futuro Nazionale: il Carroccio recupera terreno e arriva al 7%, mentre il partito di Vannacci si ferma sotto il 6%.
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A cura di Annalisa Cangemi
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Come voterebbero gli italiani se si andasse alle urne domani? L'ultimo rapporto Human Index, che utilizza l'indicatore di convergenza tra le rilevazioni demoscopiche e il sentiment social, realizzato da Spin Factor (società leader nell'analisi dei dati e nella strategia politica e istituzionale) in collaborazione con EMG Different, ci mostra quale sarebbe l'orientamento degli elettori in questo momento, con intenzioni di voto raccolte nel mese di giugno.

Chi vincerebbe le elezioni politiche: il podio

Il primo partito sarebbe ancora Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, forza politica più votata con il 27,5%. Al secondo posto si piazzerebbe ancora il Partito Democratico di Schlein, staccato di sei punti con il 21,5%. Terzo posto del podio è ancora per il M5s, di Conte, che è dato al 13%. Secondo la rilevazione non ci sono grossi cambiamenti negli scenari politici: l'unica novità viene dalla Lega di Salvini, che dopo qualche settimana di contrazione, recupera qualche punto decimale e raggiunge il 7% nell'orientamento al voto degli italiani. Al contrario sembra essersi per il momento arrestata la crescita di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, fotografato al 5,6%.

Il consenso degli altri partiti

Rimanendo nel campo del centrodestra, dopo Fratelli d'Italia il secondo posto della coalizione è per Forza Italia di Tajani, che può contare sull'8,3% dei consensi. All'interno della maggioranza come dicevamo il Carroccio è al terzo posto. Subito dopo in classifica troviamo Alleanza Verdi e Sinistra, con il 6,2%. C'è dunque poco più di un punto a separare in questo momento i partiti di Bonelli e Fratoianni da Futuro Nazionale di Vannacci, ora al 5,6%. Segue Azione di Carlo Calenda con il 3%, poi Italia Viva di Renzi con il 2,5% e il Partito Liberal Democratico con l'1,6%.

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Di cosa parlano di più gli italiani sui social

Tra gli altri temi affrontanti nel sondaggio c'è anche lo scontro Meloni-Trump, il duello a distanza che ha polarizzato le conversazioni degli italiani sui social, raccogliendo il 52,8% delle discussioni relative ai temi politici e generando da solo 3,5 milioni di interazioni: è il tema in cima sia per volume di conversazione sia per interazioni totali. A seguire si collocano Roberto Vannacci e Futuro Nazionale con il 19,1% delle conversazioni (572mila interazioni), il selfie del campo largo senza Renzi con il 16% (370mila interazioni), il dibattito sulla legge elettorale con il 2,7% (216mila interazioni) e l'accordo Usa-Iran con l'1,8% (119mila interazioni).

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