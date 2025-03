video suggerito

Sondaggi politici, in leggero calo Fdi e Giorgia Meloni, recupera il Pd di Schlein Il tema del riarmo non fa bene al primo partito della maggioranza: le contraddizioni sul tema della difesa all'interno del governo danneggiano Fdi, che cala dello 0,2%, rispetto a una settimana fa. Lo dice l'ultimo sondaggio Dire-Tecnè.

A cura di Annalisa Cangemi

Le contraddizioni nella maggioranza sul tema riarmo hanno prodotto una lieve ripercussione sul gradimento del primo partito al governo, quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questa settimana, infatti, cala leggermente il consenso di Fratelli d'Italia, che comunque resta il primo partito nelle preferenze degli italiani. Il dato emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 19 e 20 marzo.

Il partito di Giorgia Meloni si attesta in questa rilevazione al 29,7%, perdendo lo 0,2% rispetto a una settimana fa (ma guadagna lo 0,1% nel mese). Piccolo balzo in avanti per il Partito democratico di Schlein, che in Parlamento questa settimana è riuscito a mostrare una linea unitaria sul tema della difesa europea: i dem guadagnano lo 0,3% in 7 giorni, portandosi al 22,5%. Percentuale invariata rispetto a un mese fa.

Seguono Forza Italia e M5s, quasi appaiati: avanti gli azzurri di Tajani, all'11,4%, vicinissimi, all'11,3%, i pentastellati. Entrambi perdono lo 0,1% in una settimana. Più staccata la Lega: il partito di Matteo Salvini è all'8%, posizione invariata rispetto alla scorsa settimana, ma in calo dello 0,3% nel mese. Chiudono la classifica Avs 6,1% (-0,1), Azione al 2,9% (+0,1%), Italia Viva al 2,3% (+0,1) e +Europa all'1,9%.

Il gradimento dei leader

Giorgia Meloni è ancora la leader più gradita degli italiani anche se in leggero calo rispetto alla scorsa settimana. La premier gode infatti del 46% dei consensi degli italiani e perde lo 0,2% in una settimana e lo 0,1% in un mese. Al secondo posto il numero uno di Forza Italia, Antonio Tajani con il 39,2% delle preferenze. Il ministro degli Esteri perde lo 0,1% in una settimana, ma guadagna lo 0,2% nel mese. Segue più staccata Elly Schlein. Alla segretaria dem vanno il 30,7% dei consensi (+0,2% in una settimana, -0,1% in un mese).

Subito fuori dal podio il presidente M5S, Giuseppe Conte con il 30%, -0,1% in sette giorni. Seguono Matteo Salvini al 26,2% (-0,1%), Emma Bonino al 20,5% (-0,1%) e Carlo Calenda al 19% (+0,1%). Angelo Bonelli è al 16% (-0,1), Nicola Fratoianni al 15,8% (-0,2). Infine, Matteo Renzi al 13,9% (+0,1 rispetto a una settimana fa).

Cala la fiducia degli italiani in Giorgia Meloni

Scende al 41,7% (-0,2% rispetto a una settima fa) il consenso degli italiani verso il Governo di Giorgia Meloni. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè di questa settimana. Aumenta dello 0,3% rispetto alla scorsa settimana la quota di quelli che non hanno fiducia, ora al 50,6%. Non sa il 7,7%.