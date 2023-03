Sondaggi politici, il Pd si gode l’effetto Schlein e il Movimento 5 stelle affonda: cresce anche FdI Il Partito democratico nell’ultimo mese ha guadagnato un punto e mezzo nei sondaggi, più di tutti gli altri partiti. Ha superato il Movimento 5 stelle al secondo posto, dietro Fratelli d’Italia che resta nettamente il primo partito in Italia. Lo mostra la nuova media di sondaggi politici di Bidimedia.

A cura di Luca Pons

La media dei sondaggi politici elaborata da Bidimedia mostra che, rispetto a un mese fa, i rapporti di forza si sono invertiti nell'opposizione al governo Meloni. Forte delle primarie e dell'entusiasmo per l'elezione della nuova segretaria Elly Schlein, il Partito democratico ha superato il M5s e Giuseppe Conte ed è ora il secondo partito in Italia, il primo tra quelli che non fanno parte del governo. Fratelli d'Italia è saldamente al primo posto, e continua a crescere. Il Terzo polo, invece, paga le conseguenze delle regionali in Lazio e Lombardia.

Il cresce più di tutti, supera il M5s è il secondo partito

Il Partito democratico di Elly Schlein sale al 17,4% dei consensi, con un +1,5% in un mese. È nettamente la forza politica che cresce di più in questo periodo, grazie all'attenzione portata al partito nelle scorse settimane dalle elezioni primarie e dalla nuova segretaria, eletta contro i pronostici. Il 17,4% è ancora un risultato al di sotto del 19% ottenuto alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, ma il Pd dopo mesi di perdita di consensi è tornato a crescere nelle ultime settimane.

Se il Pd torna al secondo posto nella ‘classifica' dei partiti è anche perché il Movimento 5 stelle perde una grande quantità di voti nello stesso periodo: – 1,1%, arrivando al 16,7%. Sembra evidente che Giuseppe Conte abbia davanti a sé un problema: l'elezione di Schlein ha portato il Pd su posizioni più di sinistra rispetto a prima, proprio quelle posizioni che il M5s ha occupato negli scorsi mesi.

Da una parte questo apre a nuove possibili alleanze, ma dall'altra può essere un problema a livello elettorale. Per il Movimento lo slittamento a sinistra aveva pagato, anche grazie a un elettorato deluso dal Pd. Ma ora che il Partito democratico sembra voler tornare con più credibilità su temi ‘di sinistra', Conte dovrà trovare un modo per mantenere l'identità (e i consensi) del suo partito.

Stabili i partiti del governo Meloni, Fratelli d'Italia continua a crescere

Tra i partiti di governo, è Fratelli d'Italia a fare la parte del leone: è al 29,5%, con un +0,5% nell'ultimo mese. Il partito di Giorgia Meloni si è stabilizzato da tempo come prima forza politica del Paese, e per adesso sembra che niente – neanche la gestione del naufragio di Cutro – possa cambiare la situazione.

Fratelli d'Italia non è solo il partito con più voti, ma anche quello che cresce di più nel centrodestra. La Lega di Matteo Salvini è al 9% e nello scorso mese ha visto un +0,2%, mentre Forza Italia di Silvio Berlusconi raccoglie il 7,1% dei consensi, un risultato stabile rispetto a un mese fa (+0,1%). Sommando anche lo 0,8% di Noi moderati, la coalizione di governo ha il 46,8% dei voti. Un risultato migliore di quello registrato alle ultime elezioni (44%), grazie soprattutto alla crescita esponenziale di Fratelli d'Italia.

Azione e Italia viva pagano le regionali andate male, il partito unico per risollevarsi

Il Terzo polo di Azione e Italia viva scende al 7,5%, perdendo mezzo punto in un mese. Nelle ultime quattro settimane si sono svolte le elezioni regionali di Lazio e Lombardia, dove il Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi ha ottenuto un risultato deludente sia supportando una candidata propria (Letizia Moratti in Lombardia) sia quando ha corso in coalizione con il Pd (Alessio D'Amato nel Lazio).

Da una parte questo ha accelerato le intenzioni di creare un partito unico, e molti esponenti del Terzo polo si sono detti soddisfatti per la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd: in questo modo, hanno ragionato, gli elettori di centro si allontaneranno dal Partito democratico scegliendo invece il Terzo polo. Finora, però, i sondaggi non registrano questo spostamento dell'elettorato centrista, anzi.

Schlein prende voti anche a Verdi e Sinistra

Tra gli altri partiti, più vicini alla soglia di sbarramento (3%), l'Alleanza Verdi-Sinistra perde lo 0,3% e scende al 3,2%. È possibile che si tratti di una parte di elettori che si riconoscono nelle posizioni progressiste di Elly Schlein e hanno lasciato Verdi e Sinistra per il Pd, anche se non è detto. Invece, +Europa è rimasta pressoché stabile al 2,5% (-0,1%) nell'ultimo mese. Il centrosinistra nel suo complesso è al 23,1% dei consensi, meno della metà del centrodestra ma comunque in crescita.

Il sondaggio registra anche le intenzioni di voto per Italexit con Gianluigi Paragone (all'1,9%, con un -0,2%) e di Unione popolare di Luigi De Magistris (1,1%, stabile). Chiude la ‘classifica' Italia sovrana e popolare, che passa dallo 0,8% all0 0,7%.