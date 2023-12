Sondaggi politici, il Pd risale e stacca il M5s: bene Fratelli d’Italia e Lega Il partito che è cresciuto di più nell’ultima settimana è il Pd di Elly Schlein: ristabilite le distanze con il M5s, i dem si sono anche riavvicinati leggermente a FdI. A rilevarlo è il sondaggio politico elettorale di Swg, effettuato per La7.

A cura di Luca Pons

Il Partito democratico torna a crescere nei sondaggi politici dopo alcune settimane di risultati negativi, allontanando così un Movimento 5 stelle in calo e guadagnando qualche decimo di punto anche su Fratelli d'Italia, come comunque resta stabile al primo posto. Fa bene la Lega, scende invece Forza Italia. Sono i risultati del sondaggio realizzato da Swg per La7.

Bene Fratelli d'Italia e Lega, in calo Forza Italia

Fratelli d'Italia sale dal 28,1% al 28,2%. Un risultato positivo che fa stare piuttosto tranquilla Giorgia Meloni: il suo partito, anche senza guadagnare granché nell'ultima settimana, si mantiene al primo posto nella classifica delle forze politiche italiane, e il distacco con tutti gli avversari è netto. La Lega cresce un po' di più: 9,4%, mentre era al 9,2% sette giorni fa. Il Carroccio resta comunque al di sotto della doppia cifra, un obiettivo da raggiungere assolutamente entro le prossime elezioni europee a giugno 2024.

Forza Italia scende al 7,2% calando dello 0,1%. È una perdita poco significativa, che conferma comunque FI come terzo partito della coalizione senza grandi possibilità di intimorire Matteo Salvini, al momento. Chiude la coalizione di centrodestra Noi moderati, che cresce dall'1% all'1,2%.

Il Pd si riprende, male M5s e Azione

Settimana positiva per il Partito democratico: 19,6% dei voti e +o,3% rispetto all'ultima rilevazione. I dem di Elly Schlein sono ancora al di sotto della soglia ‘psicologica' del 20%, ma se non altro tornano ad aumentare i loro consensi. Al momento, il partito è nettamente la seconda forza dell'opposizione ma è ben lontano da quello di Giorgia Meloni.

Il Movimento 5 stelle perde lo 0,3% e finisce al 16,4%. Non è un risultato particolarmente negativo, considerando che è ancora al di sopra di quanto il M5s aveva ottenuto alle elezioni politiche di circa un anno fa. Tuttavia, attualmente sembra difficile che i pentastellati guidati da Giuseppe Conte superino i dem e diventino il primo partito della minoranza.

Nel centrosinistra, Alleanza Verdi-Sinistra cala dal 3,4% al 3,3% mentre +Europa scende al 2,6% (-0,1%). È una settimana negativa anche per i due partiti centristi che componevano il Terzo polo: Italia viva di Matteo Renzi resta fisso al 3,2%, invece Azione di Carlo Calenda va al 3,6% (-0,2%). Al momento entrambi vedono allontanarsi la soglia del 4%, che per le elezioni europee di giugno sarà quella minima da raggiungere per far eleggere almeno un proprio rappresentate.

Tra i partiti non presenti in Parlamento, il sondaggio di Swg ne rileva due. Il primo è Per l'Italia o Italexit di Gianluigi Paragone (1,9%, +01%). Il secondo è Unione popolare di Luigi De Magistris (1,2%, +0,1%).