Sondaggi politici, giù Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle mentre il Pd risale e la Lega vola L’ultimo sondaggio politico di BiDiMedia registra un calo netto di Fratelli d’Italia e del Movimento 5 Stelle mentre il Pd risale. Bene la Lega, male Forza Italia. Nell’ex Terzo Polo Italia Viva rimonta su Azione.

A cura di Tommaso Coluzzi

Gli equilibri nei sondaggi politici continuano ad essere tutto sommato stabili, ma l'ultima rilevazione di BiDiMedia evidenzia nuovi trend. Fratelli d'Italia è sempre in testa, ma in calo rispetto a un mese fa, con il Partito Democratico che lavora a una rimonta ancora molto lontana dalla realizzazione. Perde terreno il Movimento 5 Stelle, mentre la Lega risale e stacca Forza Italia. Nel derby interno all'ex Terzo Polo, invece, Italia Viva recupera un margine importante su Azione, anche se Calenda e i suoi sono ancora avanti. Cresce anche l'alleanza Verdi e Sinistra. Vediamo tutte le percentuali nel dettaglio.

Calano Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, bene il Pd

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma il primo partito nelle intenzioni di voto, secondo BiDiMedia: la presidente del Consiglio e i suoi, però, perdono lo 0,5% rispetto al mese scorso e calano al 28,2%. Il Partito Democratico di Elly Schlein continua a lavorare a una rimonta che sembra ancora lontana: più 0,1% per i dem, che passano al 20,1% riducendo il distacco a circa otto punti. Va male, invece, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: per i grillini arriva un meno 0,3%, che si traduce in un 15,5%.

Vola la Lega mentre Forza Italia cala, Italia Viva rimonta su Azione

La Lega di Matteo Salvini continua a risalire nelle intenzioni di voto, pur rimanendo ancora fuori dai partiti in doppia cifra: per il Carroccio arriva un più 0,6%, che si traduce in un ritorno al 9,2%. Non va altrettanto bene al terzo partito del centrodestra: Forza Italia, sotto la guida di Antonio Tajani, perde lo 0,3% e scende al 7,4%. L'effetto della morte di Silvio Berlusconi sembra essersi esaurito definitivamente. Cala nettamente Azione di Carlo Calenda, che perde lo 0,5% in un mese e scivola al 3,4%. In risalita c'è l'alleanza Verdi e Sinistra: più 0,2%, per un 3,2% totale. L'altra anima dell'ex Terzo Polo, invece, continua a crescere: più 0,3% per Italia Viva di Matteo Renzi, che sale al 2,8%. Chiudono le intenzioni di voto +Europa stabile al 2,5%, Per l'Italia con Paragone all'1,9% (più 0,1%), Unione Popolare all'1,4% (più 0,1%), Democrazia Sovrana e Popolare all'1,1% (più 0,1%) e Noi Moderati stabile allo 0,7%.