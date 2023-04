Sondaggi politici, Fratelli d’Italia torna a crescere e allontana Pd e Movimento 5 Stelle L’ultimo sondaggio di Emg per la trasmissione Agorà rileva un nuovo balzo in avanti per Fratelli d’Italia, con Pd e Movimento 5 Stelle in crescita ma ancora distanti.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nei sondaggi politici il podio è ormai consolidato: Fratelli d'Italia davanti, staccato, con le due principali opposizioni al governo – quelle di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle – sugli altri due gradini. Dalla scelta degli elettori dem di premiare Elly Schlein ed eleggerla segretaria del Pd, l'equilibrio di forza con gli ex alleati grillini è abbastanza definito. Così come non è in discussione il primato del partito della presidente del Consiglio, che continua a dominare nelle intenzioni di voto settimana dopo settimana dalle elezioni di settembre in poi. Ma non solo: le tendenze rilevate dall'ultimo sondaggio di Emg per la trasmissione Agorà raccontano tre partiti in crescita.

Fratelli d'Italia cresce in testa, staccati Pd e 5 Stelle

Nel sondaggio di Emg, il primo partito nelle intenzioni di voto è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che guadagna lo 0,4% e risale al 27%. Un ottimo trend per il partito della presidente del Consiglio, da tempo in calo dopo il picco di trenta punti raggiunto durante l'inverno. Al secondo posto c'è il Partito Democratico di Elly Schlein, che registra a sua volta un più 0,2% che porta il Pd al 19,5%. Insegue il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna a sua volta lo 0,2% e passa al 17,0%. I grillini restano a più di due punti di distanza dagli ex alleati.

Calano Lega e Forza Italia, bene Verdi e Sinistra

La Lega di Matteo Salvini perde lo 0,3% e scende al 9,3%. A seguire c'è Forza Italia di Silvio Berlusconi, che crolla dello 0,6% e passa al 7,4%. Per l'ormai ex Terzo polo di Azione e Italia Viva – che cominciano a essere sondati separatamente – arriva un più 0,1% che lo porta al 6,9%. Bene l'alleanza Verdi e Sinistra, che segna un più 0,2% che la porta al 2,9%. Italexit con Paragone guadagna lo 0,1% e passa al 2,7%, seguito da +Europa stabile al 2,0%. Chiudono, senza variazioni rispetto alla rilevazione precedente, Unione Popolare all'1,4% e Noi Moderati all'1,2%.