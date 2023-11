Sondaggi politici, Fratelli d’Italia tiene il Pd a distanza mentre calano Movimento 5 Stelle e Lega L’ultima Supermedia dei sondaggi politici conferma ancora una volta il dominio assoluto di Fratelli d’Italia, con il Pd che non si smuove. Calano, intanto, Movimento 5 Stelle e Lega, mentre Forza Italia e Azione risalgono.

A cura di Tommaso Coluzzi

Gli equilibri nei sondaggi politici sono ormai consolidati da un anno. A parte il sorpasso del Pd ai danni del Movimento 5 Stelle in inverno, con il cambio alla guida dei dem, non ci sono stati altri scossoni. Fratelli d'Italia domina in maniera indisturbata le intenzioni di voto, secondo quanto conferma anche questa settimana la Supermedia di Agi e Youtrend, e non teme in alcun modo una rimonta. Almeno, non al momento. Dietro Giorgia Meloni e i suoi, c'è un grande vuoto. Dem e grillini sono molto vicini tra loro, ma molto distanti dalla presidente del Consiglio. E anche per la Lega, che sembrava sulla strada del ritorno in doppia cifra, arriva una pessima notizia.

Fratelli d'Italia in testa, Pd e Movimento 5 Stelle inseguono

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni continua a dominare le intenzioni di voto, pur subendo una leggera flessione nei sondaggi politici: secondo la Supermedia, la presidente del Consiglio e i suoi perdono lo 0,1% e passano al 28,6% rispetto a due settimane fa. Il Partito Democratico di Elly Schlein non riesce ad approfittare neanche di questo zerovirgola perso da Meloni, restando completamente fermo al 19,6%. Va male, invece, anche al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde a sua volta lo 0,1% e scende al 16,0%.

La Lega crolla ancora, risalgono Forza Italia, Azione e Italia Viva

Sotto ai dieci punti, la Lega di Matteo Salvini non sfonda e crolla di nuovo dopo settimane di faticosa risalita: meno 0,6% per il Carroccio, che torna al 9,2% dopo essersi riaffacciato in doppia cifra. Cresce, invece, Forza Italia guidato da Antonio Tajani, con un più 0,1% che lo porta al 7,3%. Bene anche Azione di Carlo Calenda, con un più 0,3% che vale il 3,9%. Cala l'alleanza Verdi e Sinistra, con un meno 0,2% che la riporta al 3,3%, mentre si avvicina Italia Viva di Matteo Renzi: più 0,4% e si sale al 3,1%. Chiudono le intenzioni di voto +Europa al 2,4% (più 0,1%), Italexit al 2,2% (più 0,4%), Unione Popolare all'1,2% (meno 0,1%) e Noi Moderati all'1,0% (meno 0,1%).