Sondaggi politici, Fratelli d’Italia si allontana dal 30%: cresce il M5s, chi vince oggi

FdI è ‘solo’ al 28%, in calo rispetto al mese precedente. Si accorcia il divario con il Pd, al 22,1%. Netta crescita per M5s e Avs mentre restano stabili Forza Italia e Lega. Ecco l’ultimo sondaggio YouTrend per Sky Tg24.

Fratelli d'Italia è ‘solo' al 28%, in calo rispetto al mese precedente. Leggera flessione anche per il Partito democratico mentre il Movimento 5 Stelle è in netta crescita, con un +0,8% su trenta giorni. Balzo in avanti anche per Alleanza Verdi-Sinistra, mentre restano stabili Forza Italia e Lega. Ecco come si posizionano i partiti secondo l'ultimo sondaggio YouTrend per Sky Tg24.

Chi cresce e chi resta indietro

Fratelli d'Italia perde terreno e si ferma a quota 28,1%. Nell'ultimo mese perde lo 0,3%, allontanandosi così dalla soglia del 30%. Il partito di Giorgia Meloni resta pur sempre primo nelle preferenze degli elettori, i suoi consensi sono forti e il calo assestato non deve preoccupare più di tanto.

Certo è che in questa rilevazione il divario con il Partito democratico, principale rivale di FdI, è più ridotto rispetto al solito. Il Pd raccoglie infatti il 22,1% (in leggero calo, -0,1%), posizionandosi al secondo posto nelle scelte degli elettori. Lo stacco tra i due quindi si è di esattamente sei punti, mentre in genere oscilla tra i sette e gli otto punti percentuali.

Ma se negli ultimi tempi, dopo la crescita registrata lo scorso anno i dem sono rimasti piuttosto stabili senza riuscire ad accorciare la distanza con FdI, a riportare un netto aumento è il Movimento 5 Stelle. Il partito di Giuseppe Conte cresce dello 0,8% in un mese, quasi un punto in più, totalizzando l'incremento più alto di tutti. È un segnale positivo per i pentastellati, che tutto sommato restano abbastanza bassi rispetto alle altre due forze politiche. Il Movimento è al 12,7%, ben distante dal Pd e ancora di più da FdI. Cresce anche Alleanza Verdi-Sinistra, che sale al 7,4% mostrando uno dei suoi risultati migliori. In trenta giorni guadagna un +0,4%, confermando i progressi dell'ultimo anno.

Spostandoci dall'opposizione alla maggioranza, osserviamo un quadro sostanzialmente immobile. Il centrodestra è trainato principalmente da Fratelli d'Italia, mentre Lega e Forza Italia si mantengono più o meno sulle stesse percentuali da quasi tre anni. Finora le variazioni sono state minime, di qualche zerovirgola, e sono servite più che altro a decretare di volta in volta il sorpasso dell'una o dell'altra forza di governo sull'alleato. Al momento gli azzurri risultano leggermente avanti, stabili all'8,9%, mentre il Carroccio si ferma all'8,2% (-0,1%).

Anche tra i partiti più piccoli, dell'area centro-liberale, le variazioni sono marginali. Azione è quello che raccoglie più voti, al 3,6% e registra un aumento dello 0,4% nell'ultimo mese. Seguono Più Europa, al 2,1% (+0,1%) e Italia Viva, al 2% (+0,2%). Chiude la classifica Noi Moderati con lo 0,3% (-0,1%).