Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sempre in testa con Pd e Movimento 5 Stelle in crescita

A cura di Tommaso Coluzzi

Nei sondaggi politici gli equilibri restano sostanzialmente invariati, settimana dopo settimana. La crescita rapida del Partito Democratico dopo l'elezione di Elly Schlein a segretaria si è già arrestata, mentre il calo di Fratelli d'Italia – cominciato all'inizio del 2023 – si è praticamente fermato. La situazione resta stabile, con il partito della presidente del Consiglio in testa, il Pd a inseguire e il Movimento 5 Stelle in ripresa. A confermarlo è l'ultimo sondaggio di Proger Index per la trasmissione Piazza Pulita, in onda su La7. Intanto Italia Viva un decimo di punto ad Azione, mentre la Lega cala e Forza Italia torna a crescere. Vediamo tutte le percentuali partito per partito.

Fratelli d'Italia vola e resta a otto punti di distacco sul Pd

Nel sondaggio di Proger Index – così come in tutti gli altri – Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è ancora il primo partito nelle intenzioni di voto: per la presidente del Consiglio e i suoi arriva un più 0,1% rispetto alla scorsa settimana, per un 29,1% totale che fa stare più che tranquilli. Anche perché il Partito Democratico di Elly Schlein cresce solo dello 0,2%, risalendo al 20,8%. Troppo poco per impensierire Meloni. Anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte torna a crescere: un più 0,1% lo riporta al 15,6%.

Cala la Lega e cresce Forza Italia, Italia Viva consuma Azione

La Lega di Matteo Salvini, invece, torna a calare dello 0,1% passando al 9,0%. Cresce Forza Italia di Silvio Berlusconi, con un più 0,2% che vale il 6,7%. Azione di Carlo Calenda perde lo 0,1%, passando al 4,4%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi – dopo la rottura dell'alleanza per il Terzo polo – guadagna, non a caso, proprio lo 0,1% e sale al 2,6%. Tra i due c'è l'alleanza Verdi e Sinistra, che cresce a sua volta dello 0,1% e sale al 3,1%. Bene +Europa, con un più 0,1% che vale il 2,5%, chiude Per l'Italia con Paragone al 2,0%, con un meno 0,1%.