Sondaggi politici, Fratelli d'Italia scende ancora e il Pd si avvicina: è a meno di sette punti Fratelli d'Italia perde voti e va sotto il 27% delle preferenze, mentre il Pd sale sopra il 20%: il distacco tra il primo partito del e la prima forza dell'opposizione è ancora ampio, ma negli ultimi mesi si è ridotto parecchio. Il nuovo sondaggio di Swg registra anche un buon risultato per Lega e M5s e un calo per Forza Italia.

Ancora una settimana di calo per Fratelli d'Italia, e ora il partito di Giorgia Meloni non ha più il margine di quasi dieci punti di vantaggio sugli avversari che aveva raggiunto l'anno scorso: il distacco con il Partito democratico, in crescita, è di circa sei punti e mezzo. Crescono il Movimento 5 stelle e la Lega, che riesce a distanziare leggermente Forza Italia e a evitare di subire il sorpasso. Sono alcuni dei risultati del sondaggio settimanale realizzato da Swg.

Fratelli d'Italia scende sotto il 27%, risale la Lega

Fratelli d'Italia è al 26,7% e perde lo 0,3% in una settimana. Per il partito di Giorgia Meloni è la prima volta che i sondaggi mostrano un risultato al di sotto del 27% da parecchio tempo, e d'altra parte nelle ultime settimane si è vista una flessione lenta ma piuttosto costante nelle preferenze. Non a caso, la presidente del Consiglio ha già dichiarato che in vista delle europee di giugno il suo obiettivo è confermare il risultato delle ultime elezioni politiche, ovvero il 26% circa.

Per FdI il calo non è una buona notizia, ma al momento tutti gli avversari restano comunque a una certa distanza. Specialmente nella coalizione: la Lega è all'8,5% (+0,2%) e torna a crescere dopo un periodo complicato, mentre Forza Italia è al 7,6% (-0,1%). Nelle ultime settimane erano sembrato che il sorpasso dei berlusconiani ai danni del Carroccio fosse imminente, ma per il momento il distacco tra i due torna a essere di quasi un punto. Chiude la coalizione di centrodestra Noi moderati, all'1% (-0,1%).

Pd ancora in crescita, bene M5s e Azione

Il Partito democratico sale al 20,1% con un +0,2%. Non solo i dem di Elly Schlein risalgono al di sopra della soglia del 20%, ma visto il calo di Fratelli d'Italia c'è anche la possibilità di ridurre le distanze. Ora, il partito di Meloni è a poco più di sei punti e mezzo. È ancora una distanza molto significativa, ma basta pensare che all'inizio dell'anno scorso il Pd oscillava attorno al 16% mentre FdI sfiorava il 30% per capire che oggi la situazione sembra essere ben diversa dal punto di vista elettorale.

Settimana positiva anche per il Movimento 5 stelle, al 15,8% (+0,2%). Il M5s si conferma così il secondo partito dell'opposizione. Alleanza Verdi-Sinistra è stabile al 4,1%, mentre Azione di Carlo Calenda sale al 4,1% (+0,1%). Entrambi oggi sarebbero al di sopra della soglia di sbarramento per le elezioni europee. C'è poi Italia viva di Matteo Renzi al 3,4%, stabile, e +Europa che cresce al 2,9% (+0,1%). Nel sondaggio appaiono due liste non rappresentate in Parlamento: Pace terra dignità di Michele Santoro all'1,4% (-0,2%) e Democrazia sovrana e popolare all'1,3% (-0,3%).