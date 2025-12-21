Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sale e la Lega crolla: Forza Italia torna in testa

Fratelli d'Italia sale al 28,4%, crolla la Lega che perde otto decimi e viene sorpassata da Forza Italia (pure in calo). Lieve perdita per il Partito Democratico e Alleanza Verdi-Sinistra, stabile il Movimento 5 Stelle. Vediamo chi va meglio e chi va peggio secondo l'ultimo sondaggio di Ipsos.

Le intenzioni di voto

Le ultime settimane sono state dense di avvenimenti. Da Atreju e le polemiche legate all'assenza di Elly Schlein, alla discussione sulla legge di bilancio, che ha visto la maggioranza spaccarsi, specie sul pacchetto pensioni, quando ormai mancano dieci giorni all'esercizio provvisorio. Sempre sul fronte interno si segnalano l'assemblea nazionale del Pd e il debutto all'interno di Forza Italia della corrente liberale guidata dal governatore calabrese Roberto Occhiuto.

A questi fattori si aggiungono fattori di politica estera: le trattative per l'Ucraina, con il nodo dell'uso degli asset russi, su cui il Consiglio dell'Unione europea ha rinviato la decisione (con soddisfazione di Meloni, che sulla questione suggeriva cautela). Tuttavia, tutti questi elementi – osserva Pagnoncelli – non hanno alcuna ricaduta in termini di consensi. Tant'è che gli equilibri sono rimasti pressoché invariati.

Fratelli d'Italia continua a mantenersi primo, al 28,4%, con ampio stacco sulle altre forze politiche e in crescita di tre decimi rispetto all'ultima rilevazione. Il Partito Democratico cala leggermente ma rimane in linea con i risultati ottenuti nell'ultimo anno, al 21,3% (-0,3%). Anche il Movimento 5 Stelle è stabile, al 13,5%. Alleanza Verdi-Sinistra perde due decimi ma resta arroccata sulle posizioni ormai consolidate, al 6,1%.

La variazione più consistente riguarda la Lega, che perde otto decimi e scende all'8,1%, tra i livelli più bassi dell'ultimo periodo. Un certo calo si registra anche in Forza Italia, che scende di tre decimi, ma guadagna il secondo posto sul Carroccio ed è in testa, con l'8,3%.

Quanto ai partiti più piccoli, non ci sono grandi novità. Azione è al 3,1%, Italia Viva al 2,5% e +Europa, all'1,6%, tutti e tre stabili.

Il consenso al governo

Migliora il gradimento nei confronti del governo che torna al 42%, recuperando due punti percentuali rispetto al mese precedente. Stessa cosa per il giudizio sulla premier: la percentuale di valutazioni positive per Giorgia Meloni sale di un punto percentuale e raggiunge il 43%. Restano comunque la maggioranza gli intervistati che esprimono un giudizio negativo sia nei confronti dell'esecutivo che della presidente del Consiglio.