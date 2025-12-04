Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sale di nuovo al 30%, crolla il M5s: chi prende più voti

Fratelli d'Italia torna sopra il 30%. Leggero calo per il Partito democratico mentre il Movimento 5 Stelle perde più voti di tutti. Forza Italia è ancora davanti alla Lega, che perde qualche decimo. Su Alleanza Verdi-Sinistra, che passa al 7,1%. Vediamo nel dettaglio come vanno i partiti e quanti voti prendono secondo l'ultimo sondaggio politico di Ixé.

La classifica dei partiti: FdI primo, Pd secondo

Fratelli d'Italia è al 30,3%. Un risultato molto alto che ormai mantiene da diversi mesi. Il confronto con settembre è altrettanto positivo: rispetto alla fine dell'estate FdI ha guadagnato un punto. Dal punto di vista dei consensi, la sua forza è indiscutibile e fa del partito di Meloni il principale traino di tutto il centrodestra. Fino a questo momento infatti, al netto di qualche lieve oscillazione che ha riguardato i suoi alleati, i numeri di FdI sono i veri responsabili della crescita della coalizione di governo, che altrimenti sarebbe rimasta sostanzialmente stabile.

Il Partito democratico è al 21,8%. Rispetto a settembre cala leggermente, di due decimi, ma in un confronto sull'ultimo anno quello di novembre è tra i risultati più bassi per i dem. Nei prossimi mesi, man mano che si avvicina la fine della legislatura, che scadrà nel 2027, la competizione politica tra i partiti è destinata a scaldarsi. Per il Pd sarà una fase decisiva per provare a colmare il divario che lo separa da FdI.

Nella classifica dei partiti, al terzo posto troviamo il Movimento 5 Stelle, che rispetto a settembre registra un crollo. È il partito che perde più di tutti (-1,1%) e ora è dato al 13%. Il calo c'è ma tutto sommato i pentastellati restano su un livello più alto di quello registrato un anno fa, quando il partito viaggiava sull'11%.

Forza Italia perde due decimi ma la sua posizione è stabile, al 9,2%. Così pure la Lega, che scende al 7,8% (a settembre era dato all'8,2%). Attualmente quindi, gli azzurri sono in vantaggio ma in altre rilevazioni le percentuali dei due partiti tendono ad essere più vicine, pressoché appaiate. Guardando alle variazioni dell'ultimo anno comunque, emerge un quadro invariato: i consensi di FI e la Lega non crescono, né calano.

Tornando al centrosinistra, registriamo un balzo in avanti per Alleanza Verdi-Sinistra. Negli ultimi due mesi guadagna un punto e si porta al 7,1%.Infine i partiti più piccoli: Azione è al 3% (-0,1% rispetto a settembre), +Europa scende all'1,9% (-0,5%) mentre Italia Viva si piazza al 2,6% (-0,4%). Chiude, al solito, Noi Moderati con lo 0,9% (-0,1%).