Sondaggi politici, Fratelli d’Italia oltre il 30% ma il Partito democratico rimonta Fratelli d’Italia è di ben oltre dieci punti davanti a tutte le altre forze politiche. Ma il Partito democratico sta rimontando: supera i Cinque Stelle e torna al secondo posto. Lo dice l’ultimo sondaggio di Tecné.

A cura di Annalisa Girardi

Le primarie e l'elezione di Elly Schlein come segretaria dem spingono il Partito democratico nei sondaggi. Anche se Fratelli d'Italia resta saldamente in prima posizione, ben distante dalle altre forze politiche, il Pd recupera e torna al secondo posto, superando (anche se di poco) il Movimento Cinque Stelle. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Tecné, per l'agenzia Dire, che indaga anche la fiducia di elettori ed elettrici nel governo e nella presidente del Consiglio.

Analizziamo come prima cosa le intenzioni di voto. Fratelli d'Italia è il primo partito nel Paese, con il 31% dei consensi. Una quota che mantiene la forza politica guidata da Giorgia Meloni di ben oltre dieci punti percentuali davanti a tutte le altre. Infatti il Partito democratico, sebbene in recupero e nonostante il sorpasso che lo ha portato al secondo posto, rimane al 17,2%. In terza posizione, invece, troviamo il Movimento Cinque Stelle, al 16,8%.

La Lega, subito dopo, rimane sotto la doppia cifra: il Carroccio si ferma infatti al 9,1%. A seguire troviamo Forza Italia, in rimonta sul Terzo polo con il 7,7% dei consensi. Azione e Italia Viva, comunque, sono vicinissime al 7,2%. Degli altri partiti, l'unica a superare la soglia di sbarramento è l'alleanza di Verdi e Sinistra, al 3,2%.

Per quanto riguarda invece la fiducia nella presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il 69,9% di coloro che hanno risposto al sondaggio ha detto di averne. È un numero in leggerissimo calo, dello 0,1%. È al contrario aumentato il numero di coloro che non hanno fiducia nella leader di FdI: sono il 34,6%, lo 0,2% in più dall'ultima rilevazione.

La stessa tendenza si registra anche parlando di fiducia al governo. Il 54,3% degli intervistati afferma di averne, ma è una fetta di elettorato in leggero calo (di 0,3 punti percentuali), mentre aumenta (di 0,2 punti percentuali) la percentuale di chi non ha fiducia nell'esecutivo. Sono il 38,4%.