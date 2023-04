Sondaggi politici, Fratelli d’Italia in calo mentre Pd e Movimento 5 Stelle provano la rimonta L’ultimo sondaggio di Proger Index per la trasmissione Piazza Pulita registra il calo di Fratelli d’Italia, che però resta ampiamente in testa nelle intenzioni di voto. Provano la rimonta il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle.

A cura di Tommaso Coluzzi

I sondaggi politici continuano a confermare l'ampio margine di cui gode Fratelli d'Italia nelle intenzioni di voto. Il partito della presidente del Consiglio continua a essere primo con un vantaggio molto largo, accumulato nei sei mesi di luna di miele con il Paese. Dopo le elezioni di settembre, infatti, Giorgia Meloni e i suoi hanno solamente aumentato il distacco con le principali forze di opposizione. Ora è arrivato un momento di calo fisiologico, che Partito Democratico e Movimento 5 Stelle provano a sfruttare per risalire la china. L'ultima rilevazione di Proger Index per la trasmissione Piazza Pulita – in questo senso – conferma i trend delle scorse settimane.

Meloni sempre avanti, inseguono Schlein e Conte

Il primo partito nelle intenzioni di voto dei cittadini è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che però registra un calo dello 0,4% in una settimana e passa al 29,1%. Il distacco con le opposizioni, in ogni caso, è ancora abissale: il Partito Democratico di Elly Schelin cresce dello 0,2% e risale al 20,5%, a meno di nove punti di distanza; il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, invece, torna al 15,7% con un più 0,1%.

Bene la Lega, dopo la scissione Azione doppia Italia Viva

La Lega di Matteo Salvini si conferma in crescita con un più 0,4% in una settimana, che riporta il Carroccio al 9,3%. A seguire c'è Forza Italia di Silvio Berlusconi, che perde lo 0,1% e scende al 6,5%. La scissione del Terzo polo, Azione di Carlo Calenda si piazza decisamente davanti a Italia Viva di Matteo Renzi: 4,3% per il senatore romano contro il 2,5% raccolto dall'ex leader del Pd. Tra i due c'è l'alleanza Verdi e Sinistra, che perde lo 0,3% e passa al 3,0%. A chiudere il sondaggio politico ci sono +Europa al 2,5% (meno 0,1%) e Per l'Italia con Paragone al 2,0% (più 0,1%). Gli altri partiti – in totale – valgono il 4,7%.