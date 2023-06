Sondaggi politici, Fratelli d’Italia e Lega volano mentre il Pd fatica e Forza Italia crolla Nel nuovo sondaggio politico elettorale di Quorum per SkyTg24, Fratelli d’Italia e la Lega fanno registrare ottimi risultati mentre il loro alleati, Forza Italia, torna bruscamente a terra dopo una settimana influenzata dalla morte di Silvio Berlusconi. Il Pd e il Movimento 5 stelle calano leggermente.

A cura di Luca Pons

A due settimane dalla morte di Silvio Berlusconi, si riassestano gli equilibri nel centrodestra: Lega e Fratelli d'Italia si riprendono i loro voti, così Forza Italia perde quasi due punti in una settimana. Nel frattempo, l'opposizione non riesce a crescere, con il Pd e il Movimento 5 stelle che perdono alcuni decimi. In crescita sia Azione che Italia viva, in discesa l'Alleanza Verdi-Sinistra. Ecco i risultati del nuovo sondaggio politico di Quorum realizzato per SkyTg24.

Fratelli d'Italia e Lega si riprendono i voti di Forza Italia, fermi Pd e M5s

A far registrare il crollo più importante è Forza Italia: perde l'1,8% e crolla al 7,8% dei consensi. Dopo una settimana in cui i voti erano stati certamente influenzati dalla morte di Silvio Berlusconi, e dall'attenzione mediatica rivolta ai suoi funerali e alla sua vita politica, FI torna con i piedi per terra perdendo quasi due punti. Non è un caso che quasi la stessa quantità di voti vada ai due alleati di governo: Fratelli d'Italia va al 28,7% con un +0,7%, la Lega sale all'8,2% guadagnano un intero punto. Insomma, Forza Italia perde 1,8 punti e gli alleati ne guadagnano 1,7.

Così, il partito di Giorgia Meloni si conferma il primo senza concorrenza tra le forze politiche italiane. Al secondo posto, decisamente distante, c'è il Partito democratico che resta al 20,6%. Una settimana di sostanziale stabilità (-0,1%) per il Pd di Elly Schlein che non riesce a ingranare e superare la fascia del 20/21% dei voti, in questa fase.

Non che vada meglio al secondo partito dell'opposizione: il Movimento 5 stelle scende al 15,6% registrando un calo dello 0,3%. Anche in questo caso, è da settimane che il M5s si è piazzato attorno alla soglia del 15% e, per adesso, l'opposizione al governo Meloni non è riuscita a smuovere i consensi elettorali. Alle ultime elezioni regionali in Molise, la lista del Movimento ha superato di poco il 5% dei voti.

Terzo polo in crescita, giù Sinistra-Verdi

Le altre forze di minoranza hanno risultati altalenanti. È una settimana positiva per il Terzo polo: Azione di Carlo Calenda va al 3,5% (+0,6%), mentre Italia viva di Matteo Renzi sale al 2,5% (+0,4%). Tra i due partiti ora c'è un punto di distanza, e lo schieramento di Matteo Renzi in questo momento si troverebbe al di sotto della soglia di sbarramento – cioè, con delle ipotetiche elezioni non riuscirebbe a eleggere nemmeno un suo candidato.

Tra i partiti del centrosinistra fa registrare un calo l'Alleanza Verdi-Sinistra (3,2%, -0,4%) mentre c'è un lievissimo miglioramento per +Europa (2%, con un +0,1%), che però resta comunque al di sotto della soglia di sbarramento. Il sondaggio di Quorum rileva anche le preferenze per Italexit di Gianluigi Paragone (1,7%, con un +0,1%) e per Noi moderati, il quarto partito della maggioranza di centrodestra, che resta stabile all'1,2%.