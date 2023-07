Sondaggi politici, Fratelli d’Italia crolla ma resta in testa: boom della Lega, bene anche il Pd Il sondaggio politico di Euromedia Research conferma il primato di Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto, ma con un passo indietro enorme in dieci giorni. La Lega vola verso i dieci punti mentre cresce anche il Pd.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il primo partito nelle intenzioni di voto è sempre Fratelli d'Italia, ma per la presidente del Consiglio e i suoi arriva una durissima battuta d'arresto. Il sondaggio politico di Euromedia Research per il quotidiano La Stampa rileva un calo netto per Meloni e i suoi, assorbito quasi completamente da un'altrettanto marcata crescita della Lega. Anche il Partito Democratico, stabilmente seconda forza politica del Paese, continua a crescere con un buon andamento, anche se gli avversari sono ancora molto distanti. Forza Italia resta cristallizzata dopo la morte di Silvio Berlusconi, mentre il Movimento 5 Stelle cresce molto lentamente.

Fratelli d'Italia crolla e il Pd risale, bene il Movimento 5 Stelle

Il sondaggio di Alessandra Ghisleri conferma il primato di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, con un trend fortemente negativo: meno 1,8% in dieci giorni e un passo indietro al 27,8%. A seguire c'è sempre il Partito Democratico di Elly Schlein, che approfitta del calo della presidente del Consiglio e dei suoi e passa al 20,8% con un più 0,6%. Per i dem la distanza ora è inferiore ai sette punti. Resta stabilmente indietro il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: più 0,1% per i grillini, che si fermano al 16,3%.

Vola la Lega con Forza Italia stabile, male Azione e Italia Viva

La Lega di Matteo Salvini sembra la vera beneficiaria del calo di Fratelli d'Italia: per il Carroccio arriva un più 1,4% in dieci giorni, che porta il vicepresidente del Consiglio e i suoi al 9,8% e a un passo dalla doppia cifra, che in via Bellerio non si vede da un bel po'. Forza Italia, che presto passerà ufficialmente nelle mani di Antonio Tajani, non cresce e non cala, restando ferma al 7,0%. A crollare, invece, è Azione di Carlo Calenda: meno 0,4% e passo indietro al 4,2%. A seguire c'è Italia Viva di Matteo Renzi: meno 0,1% e scende al 3,9%. Chiudono le intenzioni di voto l'alleanza Verdi e Sinistra al 2,5% (più 0,1%), +Europa stabile al 2,0%, Italexit al 2,0% (meno 0,1%) e Noi Moderati allo 0,5% (meno 0,1%).