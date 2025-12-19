Sondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora al 31%: crescono Pd e Lega, chi va meglio

FdI scende ma è ancora al 31%. Secondo il Pd, al 22,3%. Salgono Lega e Forza Italia, cala il M5s. Ecco come vanno i partiti nell’ultimo sondaggio Swg.

Fratelli d'Italia scende ma è ancora al 31%. Il Partito democratico cresce, guadagna tre decimi e sale al 22,3%. Salgono anche Lega e Forza Italia, appaiate, cala il Movimento 5 Stelle. Vediamo che cosa è emerso dall'ultimo sondaggio Swg.

I consensi partito per partito: chi scende e chi sale

Fratelli d'Italia perde due decimi ma mantiene i suoi consensi altissimi. A pochi giorni dalla chiusura di Atreju, la kermesse del partito a Roma, che quest'anno ha raggiunto un record di presenze, FdI resta saldamente al primo posto, raccogliendo il 31% delle preferenze. Nel suo intervento di chiusura la premier ha parlato dei centri in Albania, andando all'attacco dei "giudici politicizzati" e ha usato i casi di Garlasco e della famiglia nel bosco per rilanciare il referendum della giustizia.

Sul palco è intervenuto anche Matteo Salvini, che invece ha affrontato i principali temi cari alla Lega, dal Ponte sullo Stretto alla lotta ai "maranza". Nonostante il clima apparentemente tranquillo all'interno della maggioranza, nei giorni scorsi sono tornati in superficie i distinguo che dividono gli alleati in politica estera, sopratutto quando si parla di Ucraina. Le dichiarazioni del vicepremier, che ha esaltato le capacità militari della Russia, hanno costretto la premier a ribadire in Parlamento durante le comunicazioni prima del Consiglio europeo, il totale sostegno dell'Italia a Kiev e le difficoltà di Mosca "impantanata in un conflitto di logoramento".

Ad ogni modo nei sondaggi i consensi della Lega sembrano tenere. Nell'ultima settimana è cresciuta di tre decimi salendo all'8,4%. Poco più sotto, Forza Italia, che guadagna lo 0,2% e si posiziona all'8,1%.

Nel centrosinistra, il Partito Democratico si conferma il primo partito dell'opposizione con il 22,3%. Nell'ultima settimana è cresciuto di tre decimi ma per il momento lo stacco con FdI resta largo. Il Movimento 5 Stelle invece, perde due decimi e scende al 12,8% (comunque uno dei livelli più alti degli ultimi mesi). Nel campo largo, Alleanza Verdi-Sinistra si mantiene stabile. Prende un +0,1% e totalizza il 6,8%.

Infine, i partiti più piccoli, appartenenti all'area centro-liberale: il primo è Azione, che resta sulla soglia di sbarramento al 3%, nonostante il calo di due decimi; segue Italia Viva che raccoglie il 2,3%, in calo di un decimo; infine +Europa ferma all'1,4%. Chiude la classifica Noi Moderati, con appena l'1,1% (-0,1%).