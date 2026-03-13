Sondaggi politici, calano Fratelli d’Italia e Pd, cresce ancora Futuro Nazionale di Vannacci: è al 3,3%

Calano FdI e Pd. Recuperano M5s e Avs. Cresce ancora Futuro Nazionale di Vannacci, al 3,3%. La Lega è ormai crollata al 6,5%, superata sia da Forza Italia e che da Avs. Ecco l’ultimo sondaggio Eumetra.

Calano i partiti maggiori, sia Fratelli d'Italia che Partito democratico. Recuperano il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra. Cresce ancora Futuro Nazionale di Vannacci, che raccoglie 3,3%. La Lega sembra ormai essersi stabilizzata sul 6,5%, superata da Forza Italia e Avs. Ecco cosa dice l'ultimo sondaggio di Eumetra.

Le intenzioni di voto

Fratelli d'Italia perde tre decimi e scende al 29,4%. Per il partito di Meloni si avvicina un appuntamento importante. Anche se la premier ha più volte dichiarato di non voler personalizzare il voto sul referendum (tant'è che all'evento di chiusura della campagna, ieri, non c'era nemmeno un simbolo del partito) è chiaro che un'eventuale sconfitta sarebbe un duro colpo da digerire e potrebbe scalfire i suoi consensi.

Uno scenario che Meloni e i suoi stanno cercando di scongiurare, come dimostrano i tentativi della premier di parlare a quella quota di elettorato moderato ancora indeciso sul voto. Anche perché a mettere in difficoltà il centrodestra nelle ultime settimane ci ha già pensato l'ex generale Roberto Vannacci.

La sua uscita dalla Lega e la successiva presentazione di Futuro Nazionale ha provocato una perdita di consensi nella maggioranza, avvertita soprattutto dai partiti più a destra, Lega e FdI. Se fino a inizio gennaio il Carroccio poteva vantare di esser rimasto stabile in questi tre anni di governo, attorno all'8%, in un testa a testa con gli azzurri, adesso prende appena il 6,5% (-0,1%).

Il calo è ancora più evidente se lo si confronta con le altre forze politiche. FI supera ampiamente la Lega, all'8,5% (-0,1%), due punti avanti. Probabilmente, il posizionamento più moderato è uno dei fattori che ha permesso agli azzurri di soffrire in misura minore l'avanzata solista di Vannacci. Da quando il partito dell'ex generale ha fatto il suo ingresso in politica, ha dimostrato sin da subito di poter contare su una certa base di consensi. Attualmente FnV è al 3,3%, al di sopra della soglia di sbarramento e in crescita dello 0,3% rispetto alla rilevazione precedente.

Al momento anche Alleanza Verdi-Sinistra risulta più avanti della Lega, al 6,6% e in aumento di tre decimi. In recupero pure il Movimento 5 Stelle, all'11,8% (+0,2%). Scende invece, il Pd, al 21,6% (-0,4%).

Infine i partiti più piccoli. Azione è al 3,3% (0,1%), pari merito con Vannacci. Seguono Italia Viva e +Europa, entrambi sotto la soglia di sbarramento, rispettivamente al 2,3% (+0,1%) e all'1,6% (+0,1%). Ultimo Noi Moderati che prende l'1% (-0,2%).