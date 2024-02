Sondaggi politici, FdI perde voti e la fiducia nel governo Meloni è ai minimi storici: risalita del Pd Nell’ultimo anno, Fratelli d’Italia ha perso più di due punti mentre il Pd ne ha guadagnati due. Anche se, negli scorsi mesi, i voti per i dem sono calati. Intanto, il gradimento nei confronti del governo è al livello più basso da febbraio del 2020, durante il Conte bis. A rilevarlo è il sondaggio Demos per Repubblica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Due punti in meno per Fratelli d'Italia e due punti in più per il Partito democratico: nell'ultimo anno il primo partito del Paese e la prima forza dell'opposizione si sono riavvicinati, anche se la distanza resta ampia. Per di più, il Pd di Elly Schlein negli scorsi mesi ha visto una lenta discesa dopo un picco nei consensi. Intanto però il governo Meloni ha perso popolarità, e oggi ha il livello di gradimento più basso dai tempi del Conte bis, prima che arrivasse la pandemia da Covid-19. Mentre le elezioni europee si avvicinano. Sono i risultati del sondaggio Demos, realizzato per l'Atlante politico e pubblicato su Repubblica.

Fratelli d'Italia in calo, basso gradimento per il governo

A febbraio 2023, il partito di Giorgia Meloni aveva il 30,5% dei consensi. Oggi, Fratelli d'Italia è al 28,2% con un calo di oltre due punti. Nell'ultimo anno il calo è stato piuttosto costante, anche se è un dato comunque superiore al 26% ottenuto alle ultime elezioni. E non toglie il fatto che FdI sia il primo partito in Italia, con un certo distacco.

La Lega di Matteo Salvini è all'8,3%. Gli ultimi mesi sono stati positivi: da novembre a oggi è salita di sei decimi, ritornando all'incirca sui livelli di un anno fa (8,5%) e delle elezioni 2022 (8,8%). Forza Italia è al 7%, un dato identico a quello di un anno fa ma più basso di quello ottenuto alle urne, cioè l'8,1%.

I partiti del centrodestra hanno ancora un vantaggio rispetto a quelli dell'opposizione, soprattutto perché questi si presentano divisi. Tuttavia, a preoccupare la maggioranza potrebbe essere il consenso nei confronti del governo Meloni. L'esecutivo ha un ‘gradimento' del 44%. È il dato più basso registrato da Demos da esattamente quattro anni, cioè dal febbraio del 2020, prima che iniziasse la pandemia e la fiducia nel governo Conte bis schizzasse al 71%.

Pd meglio di un anno fa, ma in discesa

Il Partito democratico è al 19,6%. Un dato positivo se paragonato con quello di un anno fa, prima che iniziasse la segreteria di Elly Schlein, quando il Pd era fermo al 17,5%. Dall'altra parte, però, a novembre i dem si trovavano al 20,3% e da allora c'è stato un calo significativo. In generale, sembra che nell'ultimo anno dopo il boom iniziale di consensi legato alla nuova segretaria ci sia stata una discesa costante, che ora ha riportato il Pd sotto il 20%.

Il Movimento 5 stelle è al 16,9%, in crescita rispetto a novembre (16,7%) e in linea con il 17% di un anno fa. I M5s di Conte si confermano al seconda forza dell'opposizione, con un certo distacco dal Pd, mentre un anno fa la differenza era di appena mezzo punto.

C'è poi il dato costante di Alleanza Verdi-Sinistra al 3,5% (in un anno è cresciuto dello 0,2%) e di +Europa al 2,5% (era al 2,9%). Infine, i partiti di centro. Un anno fa il cosiddetto Terzo polo raccoglieva il 7,2%, mentre oggi è diviso in due forze politiche: Azione di Carlo Calenda con il 4% e Italia viva di Matteo Renzi con il 2,9%.