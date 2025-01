video suggerito

Sondaggi politici, Fdi guadagna l'1% in un mese e sfonda la soglia del 30% Secondo l'ultimo sondaggio Noto per Porta a Porta per la maggioranza di governo è un periodo positivo: la fiducia nell'operato del governo risulta in crescita, al 50%, salendo di un punto percentuale nell'ultimo mese.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultimo sondaggio realizzato dall'Istituto Noto per Porta a Porta, sulle intenzioni di voto degli italiani, segnala un'ulteriore crescita per Fratelli d'Italia, che guadagna l'1,0% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 18 dicembre e superando abbondantemente la soglia del 30%, attestandosi al 30,5%.

Questo dato positivo si sposa con quello altrettanto buono sulla fiducia nell’operato del governo, che è in crescita e arriva al 50%, salendo di un punto percentuale in quattro settimane. In generale per l'opposizione non è invece un buon momento, con l'unica eccezione del Movimento Cinque Stelle.

Al secondo posto troviamo il Pd al 24,5%: il partito di Elly Schlein non fa registrare variazioni. Al terzo posto del podio c'è il Movimento 5 Stelle, alle prese ancora con il restyling avviato dall'assemblea costituente voluta da Conte, che ha cambiato le regole dello statuto e che in questi giorni sta ancora rivedendo il tetto dei due mandati: in un mese è salito di mezzo punto percentuale, passando all'11,5 %. Nel campo del centrodestra, risultano stabili Forza Italia e Lega, che si contendono ancora il quarto posto: gli azzurri al 9,2% – Forza Italia sale dello 0,1% – mentre la Lega resta stabile all'9%.

Alleanza Verdi e Sinistra risulta in calo al 5,5% (-0,5%); allo stesso modo Azione perde mezzo punto e passa al 2,5% (-0,5%), mentre +Italia viva è al 2,5%, esattamente come nella scorsa rilevazione. E ancora, + Europa è all'1,5%, stabile come Noi moderati di Lupi che resta al 2%. In generale, come dicevamo il centrodestra sale dell'1,0% e va al 50,0%, mentre il centrosinistra scende al 31,5%, perdendo lo 0,5%. Se si andasse oggi alle urne, l'eventuale cosiddetto ‘campo largo', avrebbe una percentuale di voti del 48,0% (in un mese è sceso dello 0,5%).