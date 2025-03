video suggerito

Sondaggi politici, Fdi di Meloni ancora in crescita, in lieve calo il Pd (perde mezzo punto in un mese) Nell’ultimo sondaggio pubblicato da Dire-Tecnè, Fratelli d’Italia di Meloni sale ancora: è al 29,8%, guadagnando lo 0,2% rispetto alla scorsa settimana (+0,1% sul mese). Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cresce anche questa settimana il consenso di Fratelli d'Italia, che resta saldamente al primo posto nelle preferenze degli italiani. Secondo il sondaggio Dire-Tecnè, il partito di Giorgia Meloni è al 29,8% e guadagna lo 0,2% rispetto alla scorsa settimana (+0,1% sul mese).

In base alla rilevazione, effettuata con interviste condotte tra il 26 e il 27 febbraio, risulta invece in lieve calo il Pd con il 22,3% (-0,2 su settimana, -0,5 su mese), e Forza Italia con l'11,3%, -0,1% sulla settimana e sul mese. Recupera terreno invece il Movimento 5 Stelle, che sale all'11,3% e raggiunge Forza Italia sul podio. Per i pentastellati +0,1% rispetto a 7 giorni fa e +0,6% sul mese. La Lega all'8,2% scende dello 0,1, mentre Avs al 6% segna un +0,1%. Chiudono Azione al 2,9% (+0,1), Italia Viva al 2,5% (+0,1) e +Europa all'1,9% (-0,1).

Stabile la fiducia nel governo Meloni

È stabile il consenso degli italiani verso il governo Meloni. La quota di chi ha fiducia nell'esecutivo è al 42%, la stessa rispetto a sette giorni fa (e -0,1% nel mese). In calo dello 0,2% rispetto alla scorsa settimana la quota di quelli che non hanno fiducia, ora al 50,4% (-0,3% sul mese). Non sa il 7,6%.

Chi sono i leader più graditi per gli italiani?

Giorgia Meloni e Antonio Tajani restano i leader politici più amati dagli italiani ed entrambi guadagnano consensi rispetto a una settimana fa (+0,1%). Battuta d'arresto per Elly Schlein, con -0,2% negli ultimi 7 giorni.

Secondo il sondaggio, Meloni sale quindi al 46,2% (-0,1% rispetto a un mese fa) e Tajani al 39%,1 (invariato da gennaio). Schlein è al 30,6% (-0,7% in un mese), subito seguita da Giuseppe Conte al 30,1% (+0,1 sulla settimana e +0,5 sul mese). Seguono Matteo Salvini, al 26,5% (-0,2%), Emma Bonino al 20,3% (-0,1%) e Carlo Calenda al 18,9% (+0,1%). Angelo Bonelli è al 16% (-0,1), anche Nicola Fratoianni al 16%. Infine, Matteo Renzi al 14% (-0,1).