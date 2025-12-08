Sondaggi politici, FdI al 31% e Forza Italia batte la Lega: chi è in testa fra i partiti

Fratelli d’Italia vola al 31%, mentre il Pd è 21,8%. Il M5s, al 11,6%, è avvicinato da Forza Italia, che stacca la Lega di quasi tre punti. Ecco l’ultimo sondaggio Dire-Tecné.

Fratelli d’Italia vola al 31%, mentre il Partito Democratico si ferma al 21,8%. Giù il Movimento 5 Stelle, al 11,6%, avvicinato da Forza Italia, che con l'11% batte la Lega. Vediamo nel dettaglio come vanno i partiti, chi prende più voti e chi li perde secondo l'ultimo sondaggio realizzato dall'agenzia Dire-Tecné.

I consensi ai partiti: quali vanno meglio e quali peggio

Fratelli d'Italia è saldamente in testa con il 31% delle preferenze. Stacca tutte le altre forze politiche e si conferma il partito con il consenso più alto tra tutti. Un risultato che FdI avrà modo di esaltare in questi giorni di celebrazioni in occasione di Atreju, la storica kermesse partita ufficialmente ieri a Roma nelle tradizionale location dei giardini di Castel Sant'Angelo.

A poco più di dieci punti di distanza troviamo il Pd. I dem raccolgono il 21,8%. La crescita riscontrata alle regionali non sembra aver influenzato l'andamento dei consensi nazionali, dove il partito di Elly Schlein continua ad arrancare dietro FdI.

Decisamente più in basso si posiziona il Movimento 5 Stelle, che prende l'11,6%. Nonostante il leggero incremento di inizio anno, da diverso tempo i pentastellati si sono stabilizzati su queste percentuali e per ora sembra che dovranno rinunciare alla corsa per il titolo di forza leader dell'opposizione.

Nel centrodestra Forza Italia batte la Lega. Lo stacco è più ampio che in altri sondaggi: qui gli azzurri prendono l'11% (più vicini al M5s che al Carroccio), mentre il partito di Matteo Salvini si ferma all'8,5%.

Seguono gli altri partiti: Alleanza Verdi-Sinistra raccoglie il 6,1%, Azione è al 3,2% mentre Italia Viva prende il 2,1%. Chiude +Europa con l'1,8%.

La classifica dei leader

Passiamo al gradimento nei confronti dei leader politici. Nella classifica stilata dall'agenzia, Giorgia Meloni resta al primo posto con il 46,5%, seguita dal leader azzurro Antonio Tajani, al 39,6%. Il terzo gradino del podio è del presidente M5s ed ex premier, Giuseppe Conte, che totalizza il 30,6%. A quasi due punti di distanza, la segretaria Pd, Elly Schlein che prende il 29%. Seguono il numero uno della Lega, Matteo Salvini con il 27,2% e sempre in quota 20% ma più distante, il leader di Azione, Carlo Calenda, al 21,1%. Gli altri si allontanano: Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, di Alleanza Verdi-Sinistra, prendo rispettivamente, il 16,1% e 15,4%, mentre Riccardo Magi di +Europa, si ferma al 13,8%. Ultimo, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, con il 13,4%.

La fiducia nel governo Meloni

E infine, chiudiamo con la fiducia nei confronti del governo Meloni. Il 43,5% degli intervistati dichiara di fidarsi ma la percentuale di coloro che non lo fanno resta più alta. Il 48,8%, infatti, dice di non avere fiducia verso l'esecutivo, mentre il restante 7,7% dice di "non sapere".