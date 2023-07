Sondaggi politici, dieci punti di distacco tra Fratelli d’Italia e il Partito Democratico L’ultimo sondaggio di Termometropolitico conferma la vetta di Fratelli d’Italia, con un distacco abissale dal Partito Democratico. Segue il Movimento 5 Stelle, mentre la Lega resta davanti a Forza Italia.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il distacco tra Fratelli d'Italia e Partito Democratico, secondo l'ultimo sondaggio di Termometropolitico, è abissale: dieci punti, quasi tondi, e una distanza siderale che appare difficilmente recuperabile per la prima opposizione del Paese. Ancora più indietro il Movimento 5 Stelle, a oltre tre punti dal Pd, cristallizzato da mesi nella stessa posizione. Sotto ai dieci punti la Lega svetta su Forza Italia, che sembra aver esaurito l'effetto della scomparsa di Silvio Berlusconi, mentre Azione è nettamente avanti nel derby interno con Italia Viva. Vediamo tutte le percentuali nel dettaglio, partito per partito.

Fratelli d'Italia verso i trenta punti, il Pd sotto ai venti

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, secondo la rilevazione di Termometropolitico, è al 29,1%: per la presidente del Consiglio e i suoi si riavvicina quota trenta, toccata solo a cavallo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. Il Partito Democratico di Elly Schlein, invece, mantiene il secondo posto nelle intenzioni di voto, ma non riesce a riavvicinarsi minimamente al primo partito di governo: per i dem arriva un 19,8% che si traduce in quasi dieci punti di distanza da FdI. Terzo il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che resta stabile al 16,2%, percentuale intorno a cui sembra essersi ormai cristallizzato da mesi, senza riuscire a smuovere la partita interna alle opposizioni.

La Lega davanti a Forza Italia, Azione stacca Italia Viva

La Lega di Matteo Salvini raccoglie il 9,1% nelle intenzioni di voto, rimanendo stabilmente davanti a Forza Italia guidata da Antonio Tajani, che invece è data al 7,5%. Nonostante il trend positivo dopo la morte di Berlusconi, infatti, il partito azzurro sembra aver già perso quello sprint. Resta indietro Azione di Carlo Calenda, al 3,6%, seguita dall'alleanza Verdi e Sinistra al 2,8% e da +Europa al 2,4%. Chiudono Italexit al 2,3%, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3%, Unione Popolare all'1,5% e Democrazia Sovrana e Popolare all'1,3%.