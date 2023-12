Sondaggi politici, crolla Fratelli d’Italia ma il Pd non ne approfitta: bene Lega, M5s e Italia viva Quasi un punto percentuale in meno per Fratelli d’Italia, anche se il partito di Giorgia Meloni resta il primo nei sondaggi, e con distacco. Il Pd di Elly Schlein è fermo, cresce leggermente il M5s, mentre Italia viva si riavvicina ad Azione. Ecco i risultati del sondaggio politico-elettorale di Quorum/Youtrend.

Settimana negativa per Fratelli d'Italia, che perde quasi un punto in sette giorni mentre gli alleati di centrodestra guadagnano terreno. Il Pd invece resta fermo e non approfitta del calo di FdI per ridurre ulteriormente la distanza. Risultato positivo per il M5s, ma nell'opposizione è Italia viva di Matteo Renzi che fa registrare il salto avanti più significativo. Sono i risultati dell'ultimo sondaggio politico-elettorale effettuato da Quorum/Youtrend.

Fratelli d'Italia perde quasi un punto, meglio Lega e FI

Fratelli d'Italia cala al 29,2% perdendo ben lo 0,9% rispetto alla rilevazione del 27 novembre. È un dato decisamente negativo per il partito di Giorgia Meloni, che tuttavia può consolarsi guardando agli alleati e agli avversari: quasi nessuno fa salti in avanti di grande entità, e restando vicino alla soglia del 30% FdI si assicura tranquillamente il primo posto tra le forze politiche italiane. Al momento, vista la distanza dal secondo posto del Pd, sembra che a livello elettorale nessuno sia in grado di mettere in discussione la predominanza del partito di Meloni. Questo non toglie, comunque, il risultato in forte calo registrato negli ultimi sette giorni.

Va meglio agli altri partiti del centrodestra. La Lega di Matteo Salvini guadagna lo 0,2% e sale al 9,8%. Il Carroccio si avvicina alla doppia cifra, in un periodo in cui il suo segretario Salvini ha iniziato esplicitamente la campagna per le elezioni europee di giugno 2024: lo ha dimostrato il raduno della destra europea a Firenze, e la conseguente polemica con gli alleati (in Italia) sull'approccio euroscettico della Lega.

Forza Italia sale al 6,3% crescendo dello 0,2%. Un dato che resta comunque ben al di sotto di quello ottenuto circa un anno fa alle elezioni politiche. Il centrodestra nel complesso raccoglie il 47,2% dei voti.

Il Pd resta fermo, crescono M5s e Italia viva

Nel centrosinistra il Partito democratico resta stabile al 19%. Nella settimana in cui FdI perde quasi un punto, i dem di Elly Schlein non riescono quindi ad approfittarne per ridurre il distacco, che rimane di circa dieci punti percentuali. L'Alleanza Verdi-Sinistra rimane al 3,4%, mentre +Europa sale dal 2,3% al 2,5%.

Tra gli altri partiti di minoranza fa un passo avanti il Movimento 5 stelle, che sale al 13,8% (+0,2%). È un risultato più basso di quello ottenuto alle scorse elezioni politiche, e che nonostante il guadagno degli ultimi giorni conferma una certa distanza al momento tra i M5s di Conte e il Pd di Elly Schlein. I dem restano il primo partito dell'opposizione.

Cresce molto Italia viva di Matteo Renzi, che passa da 2,4% al 3,1% (+0,7%). Si tratta della salita nei sondaggi più pronunciata di tutti i partiti di minoranza, che permette a Renzi di riavvicinarsi ad Azione di Carlo Calenda, sceso dal 3,9% al 3,7%. In ottica europee, adesso entrambi i partiti sarebbero sotto la soglia di sbarramento fissata al 4%. Infine, il sondaggio di Quorum/Youtrend rileva Per l'Italia di Gianluigi Paragone, che scende dall'1,8% all'1,7%.