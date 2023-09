Sondaggi politici, crolla Fratelli d’Italia e cala il Pd: bene Movimento 5 Stelle e Lega L’ultima Supermedia dei sondaggi politici registra un netto calo per Fratelli d’Italia e Partito Democratico, mentre risalgono Movimento 5 Stelle e Lega. Male Forza Italia, bene Azione e Italia Viva.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nei sondaggi politici, ormai da mesi, non cambia nulla. La Supermedia di Agi e Youtrend, che monitora le rilevazioni dei principali istituti demoscopici italiani, conferma – anche dopo la pausa estiva e lo stop ai sondaggi per alcune settimane – che non c'è alcuno stravolgimento degli equilibri in vista. Il primo partito resta Fratelli d'Italia, nonostante un calo netto durante il mese di agosto, e il secondo è sempre il Pd, che a sua volta non approfitta del passo indietro della presidente del Consiglio e dei suoi. Di contro, crescono Movimento 5 Stelle e Lega, mentre Forza Italia cala a vantaggio di Azione e Italia Viva. È stabile l'alleanza Verdi e Sinistra.

Fratelli d'Italia cala insieme al Pd, bene i 5 Stelle

Il primo partito nelle intenzioni di voto resta Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che però – secondo la Supermedia dei sondaggi politici – perde mezzo punto nel mese di agosto e scende al 28,5%. Non ne approfitta affatto il Partito Democratico di Elly Schlein, che a sua volta cala dello 0,2% e passa al 19,9%, tornando sotto ai venti punti. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, intanto, prova a riavvicinarsi un passo alla volta: più 0,1% per i grillini, che salgono al 16,1%.

Su la Lega, giù Forza Italia: bene l'ex Terzo polo

La Lega di Matteo Salvini approfitta del calo del resto del centrodestra e guadagna lo 0,1%: per il Carroccio arriva un 9,3% totale con vista sui dieci punti. Forza Italia di Antonio Tajani, invece, perde lo 0,2% e scende al 7,2%. Ne approfittano i partiti dell'ex Terzo polo: Azione di Carlo Calenda sale dello 0,1% e passa al 3,8%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi cresce dello 0,1% e torna al 3,0%. Tra i due, c'è l'alleanza Verdi e Sinistra, stabile al 3,2%. Chiudono le intenzioni di voto +Europa al 2,4% (più 0,1%), Italexit al 2,0% (più 0,1%), Unione Popolare all'1,8% (più 0,4%) e Noi Moderati stabile allo 0,8%.