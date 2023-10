Sondaggi politici, crescono tutti i partiti del centrodestra, in calo Pd e M5s L’ultimo sondaggio settimanale di Termometro politico segnala una crescita di tutti i partiti della maggioranza. In calo Pd e M5s.

A cura di Annalisa Cangemi

Secondo l'ultimo sondaggio settimanale di Termometro Politico, con interviste effettuate tra il 10 e il 12 ottobre 2023, tutti i partiti del centrodestra sono in crescita. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è dato al 29,8%, la Lega al 9,6% e Forza Italia al 6,4%. Pd e M5S risultano invece in calo, rispettivamente al 19% e al 16,3%. In rialzo di un decimo Azione al 3,6% mentre Sinistra/Verdi torna sotto la soglia di sbarramento. Torna a crescere la fiducia degli italiani nella premier Meloni (42%).

Israele-Hamas, come si posizionano gli italiani

Nella guerra tra Israele e Hamas, il 54,9% degli italiani si schiera con Tel Aviv mentre il 37,6% con i miliziani palestinesi. Tra chi sta con Israele, il 20,5% non giustifica l’assedio alla Striscia di Gaza mentre tra chi parteggia per Hamas, il 33,2% non approva le azioni terroriste contro i civili israeliani. I duri e puri da una parte e dall’altra, sono rispettivamente il 34,4% e il 4,4%.

Rispetto alla posizione del nostro governo Meloni sulla guerra, il 44,8% pensa che penda troppo dalla parte di Israele, il 41,9% la considera condivisibile ed equilibrata mentre il 5,7% ritiene che l'esecutivo difenda Israele in modo troppo timido.

Il rischio che il terrorismo islamico colpisca Italia ed Europa a seguito della guerra tra Israele e Hamas è considerato molto probabile dal 38,8%. Per il 41,1% il rischio esiste ma non è elevato mentre per il 16,5% non ci saranno ricadute in Europa essendo il conflitto una questione locale.

La magistratura fa opposizione al governo sull'immigrazione?

Alla luce di alcune sentenze dei tribunali, come quello di Catania, che hanno disapplicato il decreto Cutro, il 44,6% degli italiani pensa che la magistratura abbia assunto un ruolo di opposizione al governo Meloni. Il 34% ritiene invece che questa opposizione sia semplicemente una narrazione della maggioranza che rischia di mettere in pericolo l’indipendenza della magistratura. Su posizioni intermedie si schiera il 19,6% degli intervistati.