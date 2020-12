Sondaggi politici, Conte è il “miglior” leader del 2020 per gli italiani: il peggiore è Salvini

Secondo un sondaggio condotto da Demos per Repubblica è Giuseppe Conte il leader “migliore” in questo 2020, mentre il “peggiore” è ritenuto Matteo Salvini. A livello internazionale, invece, Conte è preceduto dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. Tra i peggiori svetta l’ormai ex presidente Usa, Donald Trump.