Sondaggi politici, calano tutti: giù Fratelli d’Italia, Pd, Movimento 5 Stelle e Lega L’ultima Supermedia di sondaggi politici registra un calo per tutti e quattro i maggiori partiti: leggera flessione per Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle, più marcata per Pd e Lega.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nei sondaggi politici di questa settimana calano tutti i principali partiti. La Supermedia di Agi e Youtrend, che tiene conto come sempre delle rilevazioni dei maggior istituti demoscopici, segnala una flessione – più o meno marcata – sia per Fratelli d'Italia che per il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e la Lega. Il primo partito a registrare un saldo in positivo rispetto ai sondaggi di due settimane fa è Forza Italia, che cresce come Azione, l'alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e +Europa. Vediamo le percentuali di tutti i partiti nel dettaglio.

Fratelli d'Italia sempre primo, podio con Pd e 5 Stelle

Il primo partito nelle intenzioni di voto dei cittadini è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che nella Supermedia dei sondaggi politici perde lo 0,1% rispetto a due settimane fa e cala leggermente al 28,8%. Non ne approfitta il Partito Democratico di Elly Schlein, anzi: i dem perdono lo 0,3% e scivolano al 19,4%. Non riesce a fare passi avanti neanche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: i grillini perdono a loro volta lo 0,1% e passano al 16,1%.

La Lega crolla a un passo dai 10 punti, risale Forza Italia

Le notizie sono pessime anche per la Lega di Matteo Salvini, che perde lo 0,5% e crolla al 9,0%, tornando più o meno al livello delle elezioni politiche di un anno fa proprio quando si stava riaffacciando in doppia cifra. Cresce, invece, Forza Italia guidato da Antonio Tajani: più 0,2% per i berlusconiani, che tornano al 7,3%. Azione di Carlo Calenda registra un più 0,1% e passa al 3,9%, mentre l'alleanza Verdi e Sinistra cresce dello 0,1% e sale al 3,4%. Bene anche Italia Viva di Matteo Renzi: più 0,2% e torna al 3,0%. Anche +Europa ottiene un più 0,1%, salendo al 2,4%, mentre Italexit cresce dello 0,3% e sale al 2,1%. Cala Unione Popolare, con un meno 0,3% che la porta all'1,1%, e chiude Noi Moderati, in crescita dello 0,2%, all'1,1%.