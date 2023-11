Sondaggi politici, calano Fratelli d’Italia e Partito Democratico mentre risale il Movimento 5 Stelle L’ultima Supermedia dei sondaggi politici registra un leggero calo per Fratelli d’Italia e Pd, mentre il Movimento 5 Stelle torna a crescere. Bene anche la Lega, boom di Forza Italia.

Nei sondaggi politici, c'è sempre Giorgia Meloni in testa. La presidente del Consiglio e i suoi continuano a dominare le intenzioni di voto, pur con una leggera flessione registrata dall'ultima Supermedia di Agi e Youtrend. A quasi dieci punti di distanza dal primo partito, c'è sempre il Pd, che flette leggermente proprio come Fratelli d'Italia. Risale, invece, il Movimento 5 Stelle, con Lega e Forza Italia che a loro volta registrano un dato positivo. Cresce anche l'ex Terzo Polo – sia Azione che Italia Viva – così come l'alleanza Verdi e Sinistra.

Fratelli d'Italia a 10 punti dal Pd, vola il M5s

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni resta ancora una volta il primo partito nei sondaggi politici, anche secondo la Supermedia basata sulle rilevazioni dei principali istituti demoscopici: la presidente del Consiglio e i suoi registrano però lo 0,1% in meno rispetto a due settimane fa, scendendo al 28,7%. Non ne approfitta minimamente il Partito Democratico di Elly Schlein, che cala a sua volta dello 0,1% e passa al 19,3%. La distanza è più o meno stabilmente di dieci punti. Fa un buon passo avanti, invece, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che con un più 0,4% torna al 16,5%.

Bene Lega, Forza Italia ed ex Terzo Polo

Torna a crescere al Lega di Matteo Salvini, pur con un minimo più 0,1% che la riporta al 9,1%. Il vero boom lo fa Forza Italia di Antonio Tajani, che registra un più 0,5% che lo fa salire al 7,8%. Bene anche Azione di Carlo Calenda, con un più 0,1% che la porta al 4,0%, tanto quanto guadagna anche Italia Viva di Matteo Renzi: più 0,1% e sale al 3,1%. Tra i due partiti dell'ex Terzo Polo, c'è l'alleanza Verdi e Sinistra stabile al 3,4%. Chiudono le intenzioni di voto +Europa al 2,6% (più 0,2%), Italexit al 2,0% (meno 0,1%), Unione Popolare all'1,2% (più 0,1%) e Noi Moderati allo 0,9% (meno 0,2%).