Sondaggi politici, calano Fratelli d’Italia e Lega mentre sale Forza Italia: male anche il Pd Secondo l’ultimo sondaggio politico di Swg Fratelli d’Italia è di nuovo in calo, mentre il Pd fa un passo indietro ancora più marcato. Stabile il Movimento 5 Stelle, mentre la Lega scende e Forza Italia cresce.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nei sondaggi politici, continua a non esserci storia. Fratelli d'Italia domina nelle intenzioni di voto, settimana dopo settimana, anche se secondo le ultime rilevazioni è leggermente in calo. La prima opposizione del Paese è sempre il Partito Democratico, che però non trova la forza di rimontare il distacco accumulato dalla vetta. Il Movimento 5 Stelle sembra ormai cristallizzato e la Lega, che si aggira intorno ai dieci punti, vince stabilmente il confronto interno con Forza Italia. Secondo l'ultimo sondaggio di Swg per il Tg di La7, tutte le tendenze sono confermate. Vediamo le percentuali nel dettaglio, partito per partito.

Fratelli d'Italia cala insieme al Pd, stabile il Movimento 5 Stelle

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è sempre il primo partito nel sondaggio politico di Swg, anche se registra un meno 0,1% e passa al 28,7%. Non ne approfitta il Partito Democratico di Elly Schlein, anzi: il Pd perde lo 0,4% in una settimana e cala al 20,0%. Non sono i dem non accorciano le distanze, ma perdono anche ulteriore terreno. Resta al 15,9%, invece, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che non perde e non guadagna punti rimanendo sostanzialmente fermo da mesi.

Giù la Lega con Forza Italia che risale, male anche Azione

La Lega di Matteo Salvini torna sotto ai dieci punti dopo averli inseguiti per quasi un anno: il Carroccio registra un meno 0,2% e scende al 9,8%, perdendo la doppia cifra. Risale Forza Italia, sotto la guida di Antonio Tajani, con un più 0,3% che vale il 7,5%. Azione di Carlo Calenda perde lo 0,2% e passa al 3,4%, mentre l'alleanza Verdi e Sinistra scende al 3,1% perdendo lo 0,1%. Italia Viva di Matteo Renzi guadagna lo 0,1% e sale al 2,9%, mentre +Europa passa al 2,6% con un più 0,2%. Per l'Italia con Paragone passa al 2,2% con un più 0,1%. Unione Popolare resta stabile all'1,8%.