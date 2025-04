Sondaggi politici, balzo in avanti per Azione di Calenda, in calo Pd e Avs

video suggerito

A cura di Annalisa Cangemi

È arrivata l'ultima Supermedia Agi/Youtrend, effettuata oggi, giovedì 17 aprile. La Supermedia in verità abbastanza simile a quella della scorsa settimana. Si confermano le micro-tendenze che stiamo osservando in questo periodo: una di queste è che il Pd fa nuovamente segnare il suo dato peggiore dalle Europee 2024; l'altra è la vitalità delle liste di centro.

La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 3 al 16 aprile, è stata calcolata considerando i sondaggi realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 10 aprile), Euromedia (8 aprile), Piepoli (11 aprile), Youtrend (7 aprile), SWG (7 e 14 aprile) e Tecnè (4 e 11 aprile).

In particolare, Azione, guadagna oltre mezzo punto nelle ultime due settimane. I due partiti dell'ex ‘Terzo Polo' se messi insieme tornano a toccare il 6%, percentuale mai più raggiunta dopo le Europee dell'anno scorso. E se a queste si aggiunge anche +Europa, le liste del ‘centro liberale' arrivano a sfiorare l'8%. A due anni e mezzo dall'inizio della legislatura resta anche confermato, tra l'altro, che è sempre il centrodestra a fare registrare livelli di consenso molto alti, il che non è scontato, e anzi è piuttosto sorprendente per gli standard della recente storia politica italiana, che la coalizione al governo continui la sua luna di miele con gli elettori, dopo che sono trascorsi più di due anni dal voto.

Ecco nel dettaglio il consenso delle diverse forze politiche. Fratelli d'Italia, primo partito in Italia, guadagna mezzo punto rispetto a due settimane fa, portandosi al 29,4% (+0,5). Al secondo posto troviamo il Partito Democratico di Elly Schlein, al 22,3%, in calo (-0,4 rispetto allo scorso 3 aprile). Invariato il M5s di Conte, al 12,1% (=).

La seconda forza del centrodestra è Forza Italia, in salita al 9,4% (+0,1), subito seguita dalla Lega di Salvini, in calo all'8,6% (-0,2 rispetto al 3 aprile).

Nel campo del centrosinistra anche Alleanza Verdi Sinistra è in discesa, al 6,1% (-0,1). Mentre, come dicevamo, le forze di centro fanno un balzo in avanti: Azione è data al 3,5% (+0,6), mentre Italia Viva di Renzi può contare sul 2,5% (+0,1). Anche +Europa, promotrice del referendum sulla cittadinanza per il quale si vota il prossimo 8 e 9 giugno, è all'1,9% (+0,1). Chiude la classifica Noi Moderati, all'1,0 (+0,1).

Questa, invece, la Supermedia coalizioni: il centrodestra è al 48,5 (+0,6), mentre il centrosinistra è al 30,2% (-0,5). Il Terzo Polo, che però non esiste più, sarebbe al 6% (+0,8).