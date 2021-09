Sondaggi politici: a Olbia il candidato civico Navone è in vantaggio sull’uscente Nizzi Secondo un sondaggio Winpoll a Olbia il candidato civico appoggiato dalle liste di centrosinistra, Augusto Navone, è in vantaggio rispetto all’uscente Settimo Nizzi, già parlamentare nelle fila di Forza Italia e ripetutamente sindaco della città sarda. Navone è avanti con il 51,5% delle preferenze, contro il 48,5% raccolto da Nizzi.

A cura di Redazione

A Olbia potrebbe finire l'era di Settimo Nizzi, ex parlamentare e più volte sindaco della città sarda dalla fine degli anni '90. Il primo cittadino uscente si è ricandidato alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, che vedranno milioni di cittadini al voto in tutta Italia, ma secondo un sondaggio di Winpoll sarebbe leggermente sfavorito rispetto al candidato civico appoggiato dalle liste di centrosinistra: Augusto Navone, direttore generale dell’area marina protetta di Tavolara. L'amministrazione di Olbia potrebbe cambiare colore dopo molti anni, con il candidato civico che potrebbe spuntarla contro l'ex parlamentare di centrodestra.

Secondo il sondaggio di Winpoll, Nizzi è fermo al 48,5%, mentre il suo avversario, Navone, è dato al 51,5%. Tra i due c'è una sproporzione anche per quanto riguarda le liste che li supportano: per il sindaco uscente, appoggiato da Lega e Forza Italia, ce ne sono sei, per il candidato civico, invece, otto. Nizzi deve fare anche i conti con la defezione di Fratelli d'Italia, con il simbolo che non è presente, ma molti dei suoi rappresentanti corrono sotto il simbolo civico "Liberi" nella coalizione dell'avversario. Sempre secondo lo stesso sondaggio, inoltre, Navone sarebbe avanti anche nella fiducia dei cittadini di Olbia: il civico è al 71% di pareri positivi, mentre Nizzi è al 61%.

Il segreto del vantaggio di Navone si può ricercare nella campagna elettorale chiara, diretta e soprattutto capillare nei quartieri della città. Il civico ha puntato tutto su alcuni punti cardine: una proposta su tutte quella di nominare un delegato alla mitigazione del rischio idrogeologico, tema molto sentito a Olbia dopo l'alluvione del 2013 – il cosiddetto ciclone Cleopatra -, che provocò 18 morti e grandissimi danni. Ma anche avviare la dismissione della controversa discarica di Murta Maria è l’altro cavallo di battaglia di Navone. Sono temi sui quali il civico può insistere anche perché, nei cinque anni di amministrazione di Nizzi, pochi passi sono stati fatti in merito.