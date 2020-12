La Lega guadagna consensi, il Pd è in calo. E tra i leader è sempre Giorgia Meloni quella più gradita dagli italiani. È questa la sintesi del sondaggio effettuato da Emg Acqua per Agorà, trasmissione di Rai 3. La Lega è sempre in testa, con il 24,7% dei consensi, un dato in crescita dello 0,3% nell’ultima settimana. In calo, invece, il Pd, che perde lo 0,4% e si ferma al 20%, tornando a debita distanza dal Carroccio. Il terzo posto è ormai saldamente di Fratelli d’Italia, che pur perdendo qualcosa è al 16,2%. Continua il calo del Movimento 5 Stelle, che perde lo 0,3% e non va oltre il 13,7%.

Sondaggi, le intenzioni di voto

Più indietro tutti gli altri partiti: Forza Italia continua a perdere (-0,2%) e si ferma al 7%. Crescono, invece, dello 0,1% sia Italia Viva (ora al 4,5%) che Azione (al 3,7%). In leggero calo troviamo Liberi e uguali (2,6%), mentre il partito che cresce di più insieme alla Lega in questa settimana è Europa Verde, ora al 2,3%. In leggera risalita troviamo anche +Europa al 2% e Cambiamo di Giovanni Toti, che guadagna lo 0,2% e raggiunge l’1,2% dei consensi.

Il gradimento dei leader nei sondaggi: in testa Meloni

Altro capitolo che fa parte del sondaggio di Emg è quello del gradimento dei leader politici. In testa c’è sempre la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, al 40%, anche se in leggero calo. Resta stabile, al 37%, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. In salita troviamo Matteo Salvini, leader della Lega, al 36%, mentre sono stabili il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al 35% e quello dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, al 32%. Prima rilevazione per il ministro della Salute, Roberto Speranza, che si attesta al 30%. Andando avanti troviamo Silvio Berlusconi al 27%, Nicola Zingaretti al 26%, Giovanni Toti al 24%, Carlo Calenda al 22%. Chiudono la graduatoria il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al 19% e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al 16%.