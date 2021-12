Sondaggi elettorali, è parità in testa tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia Secondo il sondaggio di Noto per Porta a Porta in testa nelle intenzioni di voto ci sono Partito Democratico e Fratelli d’Italia a pari punti, staccata la Lega.

A cura di Tommaso Coluzzi

Partito Democratico e Fratelli d'Italia sono in testa a pari merito nelle intenzioni di voto. A differenza della maggior parte dei sondaggi politici che danno i dem di Enrico Letta davanti a tutti, la rilevazione effettuata da Noto Sondaggi per la trasmissione Porta a Porta vede Giorgia Meloni e i suoi ancora appaiati al Pd. Entrambi in testa, entrambi oltre quota venti punti. Le brutte notizie per il centrodestra arrivano dal fronte Lega, che invece è distante tre punti dalla vetta, ben lontana dai livelli raggiunti prima del governo Draghi. Situazione simile per il Movimento 5 Stelle, che continua a sprofondare settimana dopo settimana, sempre più distante dalla testa delle intenzioni di voto. Sempre considerando che alle ultime elezioni politiche i grillini sono risultati ampiamente primo partito.

Pd e Fratelli d'Italia primi nelle intenzioni di voto

Secondo il sondaggio di Noto, il Partito Democratico cresce di mezzo punto in un mese e passa dal 20,0% al 20,5%. I dem trovano Fratelli d'Italia in testa, che invece resta stabile al 20,5%. I partiti di Letta e Meloni sono perciò affiancati, nell'attesa che uno dei due strappi di nuovo e torni primo da solo. Lontana la Lega di Matteo Salvini, che pure crescendo di mezzo punto in un mese non va oltre il 17,5%, a ben tre punti di distanza dalla testa delle intenzioni di voto. Ancora peggio il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: segna un meno 0,5% in un mese e scivola al 15,0%.

Stabili Forza Italia e Azione, male Italia Viva

Sotto quota dieci punti ad aprire la lista c'è Forza Italia, stabile con il 7,5%. A seguire Azione di Carlo Calenda, che non cresce e non cala, restando al 4,5% e confermandosi il partito di centro più in alto nei sondaggi. Italia Viva perde mezzo punto e scende al 2,5%, seguito da Noi con l'Italia e dai Verdi, entrambi stabili all'1,5%. Si trovano all'1,0% Coraggio Italia, Leu – Articolo 1 e Sinistra Italiana. Chiude +Europa che scende allo 0,5%.