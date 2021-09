Sondaggi elettorali: crolla il Pd, la Lega risale e Fratelli d’Italia si conferma primo partito Fratelli d’Italia è il primo partito nelle intenzioni di voto dei cittadini e non accenna a frenare la sua corsa: anche questa settimana è in crescita nel sondaggio Swg per il Tg La7, inseguito dalla Lega di Salvini. Male il Partito Democratico, che crolla a due punti di distanza dal Carroccio. Lontano il Movimento 5 Stelle, che torna a calare dopo la ripresa delle ultime settimane.

A cura di Tommaso Coluzzi

Non si ferma la crescita di Fratelli d'Italia, da settimane considerato il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani da gran parte dei sondaggi elettorali. Giorgia Meloni è stabilmente davanti all'alleato di coalizione Matteo Salvini e alla sua Lega, che a sua volta è inseguita dal Partito Democratico di Enrico Letta. Il Movimento 5 Stelle, invece, è ancora distante dalle prime tre forze politiche. Il sondaggio di Swg per il Tg La7 di questa settimana evidenzia ancora una volta queste tendenze, ma con una differenza: la Lega torna a crescere e si avvicina a Fratelli d'Italia, mentre il Pd crolla di quasi un punto in una settimana con i 5 Stelle che calano a loro volta.

Male Pd e 5 Stelle, volano Lega e Fratelli d'Italia

Fratelli d'Italia è ancora il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani e non smette di crescere nei consensi: secondo il sondaggio di Swg il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,4% in una settimana e sale al 21%. Insegue la Lega, che cresce dello 0,6% e arriva al 20,4%, tornando sopra quota venti punti. Si allontana, invece, il Partito Democratico, che perde lo 0,7% e cala al 18,4%. Ancora distante il Movimento 5 Stelle che, esaurita la spinta dell'elezione di Giuseppe Conte a presidente, perde un terzo di punto e scende al 16,0%.

Italia Viva torna a crescere, cala Forza Italia

Tra i partiti sotto quota dieci punti in testa c'è ancora Forza Italia, che ormai da mesi si è stabilizzato intorno al 7%: questa settimana perde un decimo di punto e cala al 6,9%. Azione di Carlo Calenda è stabile al 3,7%, con Italia Viva di Matteo Renzi che torna a crescere dopo settimane di calo verticale: 2,6% con lo 0,2% in più rispetto all'ultima rilevazione. Cala, invece, Sinistra italiana di Nicola Fratoianni, che perde un terzo di punto e scende al 2,4%, alla pari con l'altro partito del gruppo Leu: Mdp – Articolo 1 del ministro Speranza. I Verdi risalgono all'1,9%, +Europa cala all'1,8% e Coraggio Italia è stabile all'1,0%.