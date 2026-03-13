Sigarette, nuovi aumenti da oggi 13 marzo: da Vogue a Lucky Strike, la tabella dei prezzi e i marchi

Da oggi, venerdì 13 marzo, entra in vigore il secondo round di aumenti per sigarette, sigari, trinciato e altro tabacco da fumo. Tra i marchi più noti a subire la stangata ci sono le celebri Lucky Strike. Ora un pacchetto costerà 5,50 euro. Ecco la tabella ufficiale dei prezzi.

Ancora aumenti per chi fuma. Da oggi, venerdì 13 marzo, scatta una nuova tranche di rincari per i prezzi delle sigarette. Si tratta del terzo aumento, dopo quello di gennaio, che aveva coinvolto marchi come Philip Morris e Marlboro Gold e dopo l'ultimo di febbraio, quando era toccato a celebri produttori come Winston e Camel. Le nuove tariffe sono state comunicate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha diffuso la tabella dei prezzi e i marchi interessati. Tra questi ci sono le Dunhill, Ms, Vogue, Rothmans e Lucky Strike.

Gli aumenti riguardano sia le sigarette che sigari, sigaretti, trinciato, altri tabacchi da fumo, tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti assimilati. Per i pacchetti di sigarette, anche stavolta il rincaro è di circa trenta centesimi a confezione. Come spiegato in precedenza, il rialzo dei prezzi è una diretta conseguenza delle previsioni contenute nell'ultima legge di bilancio del governo Meloni, che ha aumentato le accise sul tabacco. Nei prossimi mesi quindi, gli aumenti andranno via via colpendo altri produttori che dovranno adeguarsi al nuovo tariffario. Vediamo nel dettaglio quali sigarette aumentano e la tabella ufficiale dell'Agenzia delle Dogane.

Prezzi delle sigarette, nuovi aumenti: la tabella ufficiale dell'Agenzia dei Monopoli

Oggi, venerdì 13 marzo, entrano in vigore nuovi aumenti dei prezzi di alcuni brand di sigarette. Pariamo di più di sessanta prodotti, tra sigarette, sigari e tabacco trinciato. Questi rincari si aggiungono a quelli che tra gennaio e febbraio hanno toccato Marlboro Gold, Chesterfield, Philip Morris, Camel e Winston. Stavolta, tra i marchi più noti a subire la stangata ci sono le celebri Lucky Strike.

Facciamo qualche esempio. Un pacchetto da venti di MS Classic, a partire da oggi, costerà 5,80 euro rispetto a 5,50 euro. Il prezzo di una confezione di Lucky Strike original salirà invece a 5,50 euro. Analogo incremento per un pacchetto di Dunhill Gold, che passerà da 6,50 a 6,80 euro. Ancora, le Rothmans of London Red costeranno 5,50 euro.

Allo stesso modo, saliranno i prezzi dei sigari. In questo terzo round di rincari, l'unico marchio colpito è La Escepcion Don Josè, un'edizione limitata del 2015. Una confezione da 25 pezzi che prima costava 550 euro, ora verrà venduta a 650 euro.

Tra i marchi di sigaretti invece, troviamo Ms, Rothmans e Lucky Strike. Ad esempio, il prezzo di una confezione da dieci pezzi di Rothmans of London Cigarillos sarà di 3,10 euro. Per quel che riguarda il trinciato invece, una confezione di Lucky Strike da 30 grammi, il cui prezzo sia nella versione Red che Blue si aggirava attorno ai 7,50 euro, d'ora in avanti costerà 8 euro.

Saranno soggetti ad aumenti anche altri tabacchi da fumo, in particolare quelli del marchio Dover, e tabacchi da inalazione senza combustione. In quest'ultimo parliamo di un solo prodotto, le Neo Sticks Azure, che saranno venduta a 3,80 euro.

Gli aggiornamenti delle tariffe comunque proseguiranno. Tutte le aziende produttrici infatti, dovranno adeguarsi all'aumento delle accise e alzare i prezzi. Nei prossimi due anni ci saranno altri due round di rincari: di circa 10-12 centesimi nel 2027 e di altri 13-14 centesimi nel 2028.