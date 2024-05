video suggerito

Secondo Roccella per una donna fare un figlio è il "lavoro più socialmente utile che ci sia" Secondo la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, per una donna "fare un figlio è il lavoro più socialmente utile che ci sia". La ministra ha dichiarato che grazie al governo "praticamente si può avere l'asilo gratis dal secondo figlio in poi". In realtà, l'aumento inserito all'interno del bonus asilo 2024 non è accessibile a tutte le famiglie e l'importo del rimborso dipende da Isee familiare.

A cura di Giulia Casula

"Quando le donne fanno un figlio fanno una cosa per tutti, è il lavoro più socialmente utile che ci sia". A parlare è la ministra per la Famiglia e per le Pari opportunità, Eugenia Roccella, intervenuta in occasione della ventiduesima edizione di ‘Futuro Direzione Nord' nella sede di Assolombarda a Milano.

"Le competenze maturate nella maternità vanno considerate. Non è più tollerabile che la donna sia messa davanti alla scelta di lavorare o andare in maternità", ha aggiunto la ministra. Per le donne, secondo Roccella, il problema principale resta quello della "conciliazione tra lavoro e maternità", un tema su cui "oggi c'è molta più sensibilità da parte del mondo imprenditoriale", ha dichiarato. In particolare, per la ministra la questione si lega a quella dell'occupazione femminile "che finalmente è salita. Abbiamo 260mila posti di lavoro in più per le donne. Abbiamo raggiunto delle percentuali di occupazione femminile mai raggiunte in Italia", ha ribadito. Ma se da una parte, come certifica anche l'ultimo rapporto Istat, il numero di donne disoccupate in Italia è sceso dello 0,2% rispetto allo scorso anno, dall'altra è pur vero che il tasso di disoccupazione femminile nel nostro paese è all'8,8%, ancora distante dal 6,4% della media europea.

Roccella è poi tornata sulle misure attuate dal governo per favorire le nascite nel nostro paese. "Abbiamo stanziato un miliardo e mezzo nella prima finanziaria e un miliardo nella seconda, proprio per la famiglia. L'ufficio parlamentare di Bilancio ha certificato che abbiamo prodotto 16 miliardi di benefici diretti e indiretti per le famiglie", ha dichiarato. "La via italiana a un incremento della natalità parte da un sostegno diretto: l'incremento per l'assegno unico, lo stiamo difendendo a livello europeo, era stato fatto alla fine della scorsa legislatura. Noi lo abbiamo aumentato in maniera consistente per le famiglie numerose; quindi è un aiuto immediato alle famiglie", ha aggiunto.

"Il secondo punto è il lavoro femminile, una cosa fondamentale perché abbiamo visto che la natalità aumenta quando le donne hanno una autonomia economica. Infine ci sono i servizi: gli asili nido. Siamo intervenuti con un aumento sensibile del rimborso, praticamente si può avere l'asilo gratis dal secondo figlio in poi". Anche in questo caso però, occorre precisare che l'aumento inserito all'interno del bonus asilo nido 2024 menzionato dalla ministra non è previsto per tutte le famiglie. Ne hanno diritto infatti, solo quelle che abbiano già almeno un figlio al di sotto dei dieci anni e a cui sia nato un altro figlio nel corso dell'ultimo anno. L'importo esatto del rimborso inoltre, dipende dall'Isee e dalle caratteristiche del nucleo familiare.