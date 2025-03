video suggerito

“Se c’è questo pezzo di me**a non parlo”: Donzelli insulta cronista del Fatto che ha pubblicato le chat di Fdi Il responsabile organizzazione di FdI Giovanni Donzelli ha insultato pesantemente il cronista de Il Fatto Quotidiano Giacomo Salvini, ‘colpevole’ di aver pubblicato le chat di Fdi nel suo libro ‘Fratelli di chat’: “Finché c’è questo pezzo di merda non parlo”. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Annalisa Cangemi

336 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Con onestà e sincero vi dico che finché c'è questo pezzo di merda non parlo con i giornalisti". Il responsabile organizzazione di FdI Giovanni Donzelli ha insultato pesantemente il cronista de Il Fatto Quotidiano Giacomo Salvini, lo stesso che ha pubblicato il libro ‘Fratelli di chat', che raccoglie alcune conversazioni private della presidente del Consiglio Meloni con i dirigenti, i ministri e i parlamentari del suo partito, scritte in un periodo che va dal 2018 al 2024, e che ha mostrato anche le crepe aperte nel rapporto tra Fratelli d'Italia e Lega, quando i due partiti però non erano alleati al governo.

L'attacco di Donzelli a Salvini è riportato su ilfattoquotidiano.it, che ha pubblicato anche un audio. Donzelli stava entrando "dall'ingresso laterale della Camera dei deputati, attorniato dal suo staff", è raccontato nell'articolo. "I giornalisti si erano avvicinati al deputato e braccio destro di Giorgia Meloni per fargli qualche domanda sui fatti del giorno. Donzelli però ha risposto in maniera stizzita parlando con gli altri due giornalisti: ‘Con onestà e sincero vi dico che finché c'è questo pezzo di merda non parlo con i giornalisti, con affetto'".

"Io capisco che per rispetto a lui, allora non parlate con me ma io finché c'è questo pezzo di merda non parlo", ha ripetuto Donzelli, spiegando poi di non volersi "mettere a discutere. Non è il modo, ne parleremo in tribunale", ha detto in tono minaccioso.

Proprio sabato scorso, ricorda il Fatto, Donzelli aveva criticato la reazione dell'ex premier Romano Prodi in risposta alla domanda della giornalista Lavinia Orefici di Quarta Repubblica sul Manifesto di Ventotene, da cui Meloni aveva preso le distanze in Aula. Donzelli aveva bollato l'episodio come "Volgare l'aggressione", nei confronti di una donna "che per lavoro stava ponendo una semplice domanda". L'esponente di Fdi aveva anche chiesto l'intervento dell’Ordine dei giornalisti e della Federazione Nazionale della stampa "in difesa alla giornalista, stigmatizzando l’atteggiamento irrispettoso, volgare e sessista di Romano Prodi", ipotizzando che se la giornalista fosse stata un uomo non avrebbe ricevuto lo stesso trattamento.

Nel libro pubblicato da Giacomo Salvini ci sono anche attacchi contro Fanpage.it, che preso di mira da parte degli esponenti di Fdi, per via dell'inchieste pubblicate dal team ‘Backstair'. A irritare gli esponenti meloniani sono stati due video, ‘Lobby nera', sulla destra neofascista di Milano e i legami con i partiti in vista delle elezioni amministrative, e ‘Gioventù Meloniana', che denuncia la vicinanza dei ragazzi della giovanile del partito a nazismo e fascismo. In quest'ultimo, grazie a una nostra giornalista sotto copertura, Selena Frasson, vengono mostrati insulti antisemiti, razzisti, saluti romani e inni al Duce, da parte dei militanti di Gioventù nazionale.

Solidarietà al giornalista del Fatto Quotidiano

"Gli insulti di Giovanni Donzelli, una violenza verbale inaudita e gravissima nei confronti di un giornalista come Giacomo Salvini. Solidarietà, d'altra parte questa era e resta la cifra di questa gente, una parola li definisce da sempre. Si scusi, prendano le distanze", ha commentato sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.

"Giovanni Donzelli insulta pesantemente il giornalista Giacomo Salvini, e questa sarebbe la destra ‘istituzionale' di Fratelli d'Italia? Nessuna sorpresa: la loro vera natura è questa. Odiano la stampa libera, non tollerano chi li critica e reagiscono con insulti e aggressioni verbali. Donzelli, uno che siedendo al Copasir dovrebbe vigilare sulla sicurezza del Paese, si comporta come un bullo di quartiere. Minimo sindacale? Chiedere scusa. Ma il problema è più grande: questo è il livello della classe dirigente meloniana. Solidarietà a Giacomo Salvini, che fa solo, egregiamente, il suo lavoro", ha detto la senatrice M5S Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai.

"Licia Ronzulli che insulta un parlamentare di opposizione, Matteo Renzi, adesso Giovanni Donzelli insulta un giornalista, Giacomo Salvini. Questa destra non ha il senso del limite. Solidarietà al cronista", ha detto la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.