Scontrino parlante: cos’è, quali dati deve contenere e come usarlo per le detrazioni fiscali nel 730

Lo scontrino parlante è un documento commerciale dettagliato che associa una spesa sanitaria al codice fiscale del contribuente. Indispensabile per trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate e ottenere le detrazioni Irpef nella dichiarazione dei redditi, differisce sia dal normale scontrino sia dalla fattura ed è soggetto a regole precise di trasmissione ed emissione.

Quando si effettua un acquisto in farmacia o parafarmacia, il semplice documento commerciale (quello che un tempo veniva chiamato "scontrino fiscale") si limita ad attestare l'avvenuto pagamento e l'importo totale. Questo tipo di scontrino, essendo anonimo, non ha alcun valore ai fini fiscali personali. Lo scontrino parlante, certificato fiscale introdotto nel 2007, supera questo limite: è un documento di vendita integrato con i dati identificativi dell'acquirente e il dettaglio analitico dei beni o servizi acquistati. La sua funzione principale è quella di tracciare in modo inequivocabile le spese sanitarie sostenute da un cittadino, permettendo all'Agenzia delle Entrate di attribuirgli la relativa detrazione Irpef in sede di dichiarazione dei redditi.

Quali dati e informazioni deve contenere lo scontrino parlante

Per essere ritenuto valido dalle autorità fiscali e consentire il recupero della spesa, lo scontrino parlante deve riportare obbligatoriamente una serie di informazioni dettagliate:

Codice fiscale dell'acquirente: l'elemento centrale che permette l'intestazione della spesa.

l'elemento centrale che permette l'intestazione della spesa. Natura del bene o servizio: l'indicazione precisa del tipo di prodotto acquistato (ad esempio "farmaco", "dispositivo medico" o "ticket").

l'indicazione precisa del tipo di prodotto acquistato (ad esempio "farmaco", "dispositivo medico" o "ticket"). Descrizione e quantitativo: il nome del prodotto e il numero di confezioni o prestazioni acquistate.

il nome del prodotto e il numero di confezioni o prestazioni acquistate. Codici identificativi: per i farmaci viene indicato il codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), mentre per i dispositivi medici deve essere presente il riferimento alla marcatura CE.

per i farmaci viene indicato il codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), mentre per i dispositivi medici deve essere presente il riferimento alla marcatura CE. Prezzi e dati dell'esercente: prezzo unitario, totale complessivo, data, ora ed estremi identificativi del punto vendita.

Il codice fiscale deve essere comunicato al punto vendita prima dell'emissione dello scontrino. Una volta stampato, il documento non può più essere modificato o integrato a penna.

Come avviene la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

I dati generati dagli scontrini parlanti non restano solo sul documento cartaceo consegnato al cliente. I registratori telematici degli esercenti inviano automaticamente le informazioni al Sistema Tessera Sanitaria (TS), che a sua volta le mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per la composizione del Modello 730 precompilato. I cittadini possono accedere al portale del Sistema TS tramite SPID, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per verificare l'elenco completo delle proprie spese sanitarie. Con le semplificazioni normative introdotte dal luglio 2025, per le spese regolarmente trasmesse al sistema non è poi più obbligatorio conservare ogni singolo scontrino cartaceo: è sufficiente scaricare e conservare il prospetto riepilogativo fornito dal portale ufficiale, accompagnato dalla relativa autocertificazione.

Quali differenze ci sono tra scontrino parlante, documento commerciale e fattura

I tre principali documenti rilasciati al momento di un acquisto rispondono a esigenze fiscali e contabili diverse:

Documento commerciale ordinario: attesta unicamente l'avvenuto pagamento. Non riportando il codice fiscale dell'acquirente né il dettaglio analitico del prodotto, è anonimo e non consente di accedere ad alcuna detrazione fiscale personale.

Scontrino parlante: integra il documento commerciale con il codice fiscale del cliente e la descrizione tecnica del bene sanitario. Permette alle persone fisiche di ottenere la detrazione Irpef del 19%, ma non consente in alcun modo di recuperare l'IVA .

. Fattura: è il documento fiscale completo utilizzato nelle transazioni commerciali. Intestata a una persona fisica o a un titolare di Partita IVA, riporta in dettaglio l'imponibile e l'imposta applicata. È l'unico documento che consente a professionisti e imprese di dedurre il costo e detrarre l'IVA nell'ambito della propria attività lavorativa.

Quali acquisti danno diritto alle detrazioni e quali no

La presenza del codice fiscale sullo scontrino non garantisce automaticamente che l'acquisto sia detraibile. La normativa fiscale distingue infatti con precisione i prodotti destinati alla cura della salute da quelli destinati al benessere generale o all'estetica.

Acquisti ammessi alla detrazione del 19%:

Farmaci da banco, sop e medicinali con obbligo di ricetta.

Dispositivi medici dotati di marcatura CE (es. termometri, apparecchi per la misurazione della pressione, apparecchi acustici, ortesi, test diagnostici).

Ticket sanitari per prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Acquisti di medicinali e dispositivi effettuati presso farmacie online autorizzate.

Acquisti esclusi dalle agevolazioni:

Integratori alimentari e prodotti fitoterapici (anche se prescritti dal medico).

Cosmetici, creme per la cura della pelle e prodotti per l'igiene personale.

Colliri o detergenti ad uso puramente estetico o idratante privi di classificazione medica.

Come si calcola la detrazione delle spese sanitarie

Il beneficio fiscale legato allo scontrino parlante consiste in una detrazione Irpef del 19% applicata sulla somma delle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta. La normativa prevede una franchigia annua pari a 129,11 euro. Ciò significa che la detrazione viene calcolata soltanto sulla parte di spesa che supera questo valore soglia. Cosa vuole dire nella pratica? Che se in un anno si accumulano scontrini parlanti per un totale di 500 euro, la quota detraibile si calcola sottraendo la franchigia (500 euro – 129,11 euro = 370,89 euro). Il 19% di 370,89 euro corrisponde a un risparmio fiscale effettivo di circa 70,47 euro. Esistono tuttavia eccezioni alla regola generale: per determinate spese legate alle disabilità (come i mezzi necessari all'accompagnamento o protesi specifiche), la franchigia non viene applicata e l'importo è interamente detraibile. Infine, se la spesa sanitaria complessiva annuale supera i 15.493,71 euro, il contribuente ha la facoltà di dividere la detrazione in quattro quote annuali di pari importo.