Scattano i rincari per lettere, pacchi e raccomandate: Poste italiane adegua i prezzi all’inflazione Arrivano i rincari sui servizi postali, decisi da Poste italiane per adeguare le tariffe all’inflazione. Ecco di quanto aumenteranno i prezzi per lettere, pacchi e raccomandate.

A cura di Annalisa Girardi

Da oggi, lunedì 24 luglio, scattano i rincari sui servizi postali. Un aumento delle tariffe causato all'inflazione che coinvolge posta ordinaria, raccomandate, pacchi e anche le notifiche delle sanzioni. Poste italiane nel suo sito specifica quali sono le nuove condizioni economiche in vigore: l'invio per posta ordinaria (fino a 20 grammi, quindi ad esempio una lettera) passa da 1,20 euro a 1,25 euro, per la posta prioritaria (fino a 100 grammi) il costo del francobollo sale invece da 2,80 euro a 2,90 euro.

Per i pacchetti di formato standard fino a 3 chilogrammi il prezzo aumenta di 50 centesimi: si passa da 9,40 euro a 9,90 euro. Salgono anche i prezzi per l'estero: ad esempio per la Zona 1 (fino a un chilogrammo) si va dai 24 euro ai 24,80 euro. Anche la notifica di una multa costerà di più: in questo caso si passa dai 10,85 euro agli 11,45 euro per gli invii accettati negli uffici postali.

Insomma adeguamenti su tutti i prezzi per adattare le tariffe al caro-vita, come hanno fatto anche diversi operatori all'estero. Poste italiane ha ricevuto il via libera dall'Agcom lo scorso 27 giugno, che ha sottolineato come questo sia stato dato "considerata l'opportunità di consentire a Poste italiane il recupero dell'inflazione registrata nel secondo semestre del 2022 e nel primo semestre 2023, al fine di perseguire la corrispondenza delle tariffe dei servizi universali con i sottostanti costi di produzione".

Non sono mancate le proteste. Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha sottolineato che si tratta di "rincari assurdi e incomprensibili". Per poi aggiungere: "Il rialzo delle tariffe riguarda moltissimi servizi utilizzati dagli utenti e porterà nelle casse della società introiti che non appaino giustificati da un proporzionale aumento dei costi a carico di Poste. Per tale motivo chiederemo all'Agcom tutte le carte che hanno portato all'emanazione della delibera che dà il via libera ai rincari e stiamo valutando un ricorso al Tar del Lazio per impugnare gli atti e bloccare gli aumenti".

Nello specifico ecco gli aumenti riportati da Poste italiane.