Sangiuliano ha davvero riunito a Ferragosto i dirigenti che aveva sgridato per il ponte del 25 aprile Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha fatto a Ferragosto una riunione con tutti i direttori generali del suo ministero. Dopo il ponte del 25 aprile, quando molti dei dg erano andati in ferie, il ministro li aveva sgridati e aveva annunciato la convocazione proprio per Ferragosto.

A cura di Luca Pons

Ieri, nel giorno di Ferragosto, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha tenuto una riunione con i direttori generali del suo ministero, "per fare il punto sul lavoro svolto in questi mesi e pianificare le prossime attività". L'incontro, annunciato anche sui social, è stato in un certo senso il mantenimento di una promessa: a fine aprile, infatti, Sangiuliano aveva rimproverato proprio i suoi dg perché erano andati in ferie il 25 aprile. E nell'occasione li aveva invitati a un "pranzo di lavoro" il 15 agosto. Quello che era sembrato un gesto provocatorio, alla fine si è anche concretizzato.

Erano presenti il ministro, il sottosegretario Vittorio Sgarbi e tutti gli otto direttori generali (le posizioni sarebbero 11 in tutto, ma tre sono in assegnazione o in attesa di nomina) insieme ad altro personale del ministero. I dg sono figure scelte direttamente dal ministro, che gestiscono diverse aree di competenza, tra cui Archeologia e paesaggio e Musei. L'idea della riunione di Ferragosto era partita, appunto, quando molti di questi (non si sa esattamente quanti o quali) avevano deciso di prendersi ferie per il ponte del 25 aprile.

Il ministro allora aveva inviato una circolare a tutti i dg, dicendo di aver "riscontrato" che molti, "tranne qualche lodevole eccezione", erano "in ferie lunedì 24 aprile, giornata di ponte verso la Festa della Liberazione". Fermo restando che "le ferie sono un diritto intangibile", aveva scritto Sangiuliano, "vi faccio osservare che la peculiarità del nostro ministero, le cui attività trovano particolare riscontro proprio in occasione di queste festività, suggerirebbe una puntuale presenza proprio in questi giorni. Per capirci, è come se le forze dell'ordine andassero in ferie quando la città si svuota per le vacanze estive".

Così, era arrivato l'invito: "Con l'occasione, vi preannuncio che il 15 agosto p.v., alle ore 13.00, siete tutti invitati da me per un pranzo di lavoro". Alla fine l'orario è stato spostato, ai direttori generali è stato (si presume) risparmiato il pranzo di lavoro e l'incontro ha avuto il via alle ore 11. Nel video diffuso dal ministro, senza audio, è facile notare le facce di alcuni direttori non esattamente entusiasti della loro mattinata di Ferragosto.

Oggi, il giorno dopo l'incontro, dal ministro Sangiuliano è arrivato un comunicato soddisfatto per i risultati ottenuti dai musei italiani il 15 agosto: "Ringrazio in primo luogo chi, in questi giorni di vacanza, ha lavorato per garantire la fruibilità dei siti", ha scritto in una nota. Nel ponte, quasi 96mila persone hanno visitato il Colosseo (di cui 24mila solo a Ferragosto) e quasi 63mila il sito archeologico di Pompei (13mila solo ieri). Ci sono stati più di 35mila visitatori agli Uffizi di Firenze, quasi 30mila al Pantheon.