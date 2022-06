Salvini vuole destinare soldi Reddito di cittadinanza a pensioni minime: “Ha portato lavoro nero” Per il leader della Lega Matteo Salvini il Reddito di cittadinanza va modificato: “Una parte di quei soldi va data a chi ha una pensione minima”.

A cura di Annalisa Cangemi

Matteo Salvini non ci sta. Dei cinque referendum sulla Giustizia, per i quali gli elettori dovranno recarsi alle urne il prossimo 12 giugno, non si sta parlando abbastanza su giornali e tv: "Continuo a sperare in un intervento del presidente Draghi e del presidente Mattarella, che dicano qualcosa perché rubare democrazia, rubare referendum, rubare possibilità di cambiamento non è degno di un Paese come l'Italia", ha detto il leader della Lega, parlando con la stampa a margine della sua visita di questo pomeriggio a Buccinasco.

"Lo sconcio è la censura, il bavaglio, che vengano nascosti da troppe televisioni e da troppi politici mentre sono un'occasione storica per milioni di italiani per fare le riforme che la politica non ha fatto in trent'anni e spero che milioni di italiani colgano questa opportunità e vadano a votare", ha aggiunto. "Possono votare sì, possono votare no, ma dopo 30 anni e importante che gli italiani sappiano che possono cambiare loro la giustizia".

Proprio per rompere questo "muro di silenzio", il senatore della Lega Roberto Calderoli prosegue a oltranza lo sciopero della fame: "Sto bene, quattro chili sono andati. Vado avanti bevendo solo due caffè al giorno e l'acqua. Continuerò lo sciopero della fame fino al prossimo 12 giugno", ha detto in un'intervista a Fanpage.it.

Salvini vuole modificare il Reddito di cittadinanza

Matteo Salvini propone anche la sua ricetta per cambiare il Reddito di cittadinanza: "Per la Lega la priorità è lavoro, lavoro e ancora lavoro. Il reddito di cittadinanza va cambiato, è uno strumento che ha portato più lavoro in nero. Sulla carta funzionava, il problema è che dopo 4 anni" ha dimostrato di non essere un "incentivo a trovare un nuovo lavoro ma a stare a casa e a lavorare in nero e quindi va cambiato e magari una parte di quei soldi va data a chi ha una pensione minima", ha aggiunto.

Salvini: "Salario minimo? Obiettivo è flat tax al 15%"

Il segretario della Lega entra anche a gamba tesa sul dibattito sul salario minimo, dopo il botta e risposta tra Conte e Brunetta, sottolineando che il suo partito sta lavorando "per le tasse al minimo, poi sul salario c'è il dibattito aperto fra i sindacati e le associazioni. Il nostro obiettivo è la flat tax al 15% per le imprese perché poi i salari li pagano le imprese, e se pagano uno sproposito di tasse non riescono a pagare lo stipendio a nessuno".

Secondo Salvini è il momento "di abbassare le tasse", per poi "intervenire su come adeguare gli stipendi: ogni soluzione è da analizzare". Ad esempio "non si può tornare alla scala mobile ovviamente – ha concluso – però adeguare stipendi e pensioni vista l'inflazione è fondamentale".