Calderoli a Fanpage: “Non sospendo digiuno, dei referendum Giustizia si parla in ore da pipistrelli” Il senatore della Lega Roberto Calderoli è al quinto giorno di sciopero della fame, per protestare contro il poco spazio che i media stanno dedicando ai referendum sulla Giustizia: “Mi sono ispirato a Pannella”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il senatore della Lega Roberto Calderoli, vice presidente del Senato, non ha intenzione di sospendere lo sciopero della fame iniziato nei giorni scorsi, insieme a Irene Testa del Partito Radicale. Non vuole fermarsi finché i media non inizieranno a occuparsi seriamente dei cinque referendum sulla Giustizia, proposti dal Carroccio e dai Radicali. Gli italiani sono chiamati a esprimersi sulla materia il prossimo 12 giugno, in contemporanea con le elezioni amministrative. Ma le informazioni sul referendum sono scarse, secondo Calderoli, e le tv non si stanno occupando in modo approfondito del tema.

Ora Calderoli è arrivato al quinto giorno di digiuno. Dice di aver già perso peso, e sembra intenzionato a continuare a oltranza. Le sue condizioni di salute non sono preoccupanti, la pressione sembra buona, ci racconta: "La nostra iniziativa prosegue, sto bene, quattro chili sono andati. Vado avanti bevendo solo due caffè al giorno e l'acqua. Continuerò lo sciopero della fame fino al prossimo 12 giugno".

"Io mi sono ispirato a Pannella. Il fatto che io non senta per niente la fame significa che una mano da fuori la sto ricevendo", scherza al telefono. "In passato ogni volta che mi mettevo a dieta non per iniziative politiche la fame ce l'avevo eccome. Adesso non sto mangiando niente e non sento assolutamente fame".

Non si ferma neanche dopo la risposta che la presidente del Senato Elisabetta Casellati ha dato alla sua lettera, in cui insieme al Partito Radicale ha chiesto una "doverosa adeguata copertura informativa da parte del sistema radiotelevisivo sui cinque quesiti sulla giustizia oggetto del referendum del 12 giugno". La presidente di Palazzo Madama ha accolto la richiesta, e l'ha girata alla presidenza della commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai: "Io vorrei ci rispondesse il presidente della Repubblica, che è il primo destinatario della lettera, e vorremmo soprattutto che ci fossero dei riscontri nei canali radiotelevisivi pubblici e privati. Iniziano a esserci, ma vengono utilizzati degli orari che forse possono servire a informare qualche pipistrello. Registrano gli interventi di giorno, ma poi li mandano in onda di notte", denuncia Calderoli a Fanpage.it.

"Per domani abbiamo predisposto un'ulteriore lettera, insieme a Irene Testa, che sarà indirizzata a Draghi, perché anche lui a questo punto deve metterci la faccia". Il vice presidente del Senato ci anticipa il contenuto della missiva che verrà trasmessa al presidente del Consiglio: "Gli chiederemo di fare tutto quello che è nelle sue disponibilità per far sì che la gente sappia innanzi tutto che il 2 giugno si vota, e che possa conoscere i contenuto dei referendum perché sia un voto responsabile quello che verrà espresso, e non solo ‘Sì' e ‘No'".

Gli chiediamo se ha già ricevuto risposte dalla commissione parlamentare di Vigilanza Rai: "La lettera è stata trasmessa nel fine settimana, prima di domani non penso ci faranno sapere qualcosa. I sondaggi dicono che due terzi dei cittadini non sanno che ci sono i referendum il 12. L'ultimo rilevamento che si poteva fare dava un 30% di partecipanti al voto. Se ognuno raccoglie l'invito ad adottare un elettore arriviamo facilmente al 60%", aggiunge. Al momento la maggior parte ignora proprio il fatto elettorale, lei si immagini cosa possano sapere dei quesiti".

Calderoli non è solo. Sono ben 160 le persone che lo stanno seguendo nello sciopero della fame: "Abbiamo avuto 160 adesioni, tra parlamentari e membri di governo, tra il Comitato del Sì e del Partito Radicale. La sottosegretaria al Lavoro Tiziana Nisini me l'ha comunicato personalmente di aver aderito allo sciopero", assicura.

Il senatore della Lega ha anche ringraziato la comica torinese Luciana Littizzetto, che nel suo monologo da Che tempo che fa ha detto: "Votare è bellissimo. Però vi dico la verità. Il 12 giugno pensavo di andare al mare, invece ci chiedete di pronunciarci sul referendum. A questo giro mi viene chiesto un parere su qualcosa che non so tanto bene".

"Alla fine nonostante la presa in giro almeno ha detto che andrà a votare", commenta Calderoli.