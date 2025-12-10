Reddito di Cittadinanza, intascano 560mila euro senza averne diritto: 55 denunciati nel Sannio

Tra Benevento e provincia, nel 2025, i militari della Guardia di Finanza hanno scoperto 55 persone che hanno illecitamente beneficiato del Reddito di Cittadinanza e dell’Assegno di Inclusione.

Il 2025 sta per concludersi e, giunti alla fine dell'anno, il Comando Provinciale di Benevento della Guardia di Finanza tira le somme dell'attività di contrasto e prevenzione degli illeciti in materia di spesa pubblica nel Sannio. Nel corso dell'anno, i militari delle Fiamme Gialle, in particolare quelli del gruppo di Benevento e delle tenenze di Montesarchio e Solopaca, hanno avviato mirati controlli su numerosi nuclei familiari, finalizzata alla verifica dei requisiti richiesti per la percezione del Reddito di Cittadinanza e dell'Assegno di Inclusione.

All'esito delle attività investigative, pertanto, i finanzieri hanno individuato 55 persone che hanno percepito indebitamente i sostegni economici, che sono state denunciate alla competente Autorità Giudiziaria; stando a quanto stabilito, sarebbero stati intascati indebitamente 560mila euro.

Le domande presentate con requisiti o documenti falsi

Stando a quanto hanno rivelato le indagini, le 55 persone denunciate avrebbero falsamente attestato di essere in possesso dei requisiti per poter percepire il Reddito di Cittadinanza o l'Assegno di Inclusione. In alcuni casi sarebbero stati utilizzati anche dei documenti falsi per poter ottenere l'aiuto economico. Per i 55 soggetti è stata effettuata apposita segnalazione all'Inps di Benevento, che ha disposto la revoca immediata del provvedimento e la relativa restituzione.