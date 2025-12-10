napoli
video suggerito
video suggerito

Reddito di Cittadinanza, intascano 560mila euro senza averne diritto: 55 denunciati nel Sannio

Tra Benevento e provincia, nel 2025, i militari della Guardia di Finanza hanno scoperto 55 persone che hanno illecitamente beneficiato del Reddito di Cittadinanza e dell’Assegno di Inclusione.
Notizie dell’ultima ora nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il 2025 sta per concludersi e, giunti alla fine dell'anno, il Comando Provinciale di Benevento della Guardia di Finanza tira le somme dell'attività di contrasto e prevenzione degli illeciti in materia di spesa pubblica nel Sannio. Nel corso dell'anno, i militari delle Fiamme Gialle, in particolare quelli del gruppo di Benevento e delle tenenze di Montesarchio e Solopaca, hanno avviato mirati controlli su numerosi nuclei familiari, finalizzata alla verifica dei requisiti richiesti per la percezione del Reddito di Cittadinanza e dell'Assegno di Inclusione.

All'esito delle attività investigative, pertanto, i finanzieri hanno individuato 55 persone che hanno percepito indebitamente i sostegni economici, che sono state denunciate alla competente Autorità Giudiziaria; stando a quanto stabilito, sarebbero stati intascati indebitamente 560mila euro.

Le domande presentate con requisiti o documenti falsi

Stando a quanto hanno rivelato le indagini, le 55 persone denunciate avrebbero falsamente attestato di essere in possesso dei requisiti per poter percepire il Reddito di Cittadinanza o l'Assegno di Inclusione. In alcuni casi sarebbero stati utilizzati anche dei documenti falsi per poter ottenere l'aiuto economico. Per i 55 soggetti è stata effettuata apposita segnalazione all'Inps di Benevento, che ha disposto la revoca immediata del provvedimento e la relativa restituzione.

Benevento
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Retroscena
Piero vuol fare il De Luca. E fa infuriare mezzo Pd sulla nuova giunta regionale in Campania
De Luca, l'ultimo sgarbo: via prima di incontrare Fico, solo una telefonata. In Regione applausi al neo governatore
Il totogiunta: tutta politica, nessun esterno. Sanità in mano al presidente
S fa largo Marco Sarracino (Pd) vicepresidente con delega al Lavoro. Casillo ai Trasporti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views